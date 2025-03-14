Okullar için Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili hangi tarihte, hafta sonuna bağlanacak mı?
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram tatilini sabırsızlıkla bekleyenler, bu yıl kaç gün tatil olacağını araştırıyor. Ramazan ayının bitişiyle birlikte Bayram kutlanacak. Bu yıl, bayram tatili ara tatil ile çakışıyor. Peki, okullar için bu yıl Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...
2025 Ramazan Bayramı tatili ne kadar sürecek ve hangi günlere denk gelecek? Öğrenciler için bayram tatilinin süresi de merak konusu. Bayram tatili, okulların tatil olduğu süreyi nasıl etkileyecek? İşte, 2025 Ramazan Bayramı tarihi ve tatilin süresi hakkında tüm detaylar.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2025 Dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı;
Arefe Günü 29 Mart Cumartesi
1. Gün: 30 Mart Pazar 2025
2. Gün: 31 Mart Pazartesi 2025
3. Gün: 01 Nisan Salı 2025
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı ilk günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Cumartesi günü arefe ile birlikte bayram tatili toplamda 3,5 gün sayılıyor.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OKUL İÇİN?
Bu sene Ramazan Bayramı ara tatil sürecine denk geliyor. Ara tatil ve bayram tatilinin aynı haftaya denk gelmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.
Okullarda ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimi ile başlayacak 7 Nisan Pazartesi günü ise eğitim öğretim devam edecek.
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