Piyasa dizisindeki Nehir kimdir? Aleyna Al kimdir, kaç yaşında?

Piyasa dizisinin ilk bölümlerinde Kenan’ı ve çevresini çok sarkacak bir karakter yer alıyor. Nehir isimli bu karakteri kim canlandırıyor?

Piyasa dizisi Kanal D kanalında ekrana geldiği ilk bölümüyle büyük bir ilgi çekti. Nehir isimli bu karakter Kenan'ı ciddi derece sarsacak biri oldu.

Kenan ile Nehir ilk olarak Kenan'ın dizi çekiminden sonra tanışıyor. Kenan yağmur altında kendisini bekleyen hayranlarını görünce içlerinden birinin doğum günü olduğunu elindeki yazıdan fark ediyor. Aracını durdurup küçük kızla fotoğraf çektiriyor ancak kız sandığı kadar küçük değil. 19 yaşında bir genç kız. Genç kız da ilgini Kenan'a açık açık gösteriyor.

Kenan, bu kızı evine çağırıyor. Kızın adı Nehir… Kenan, Nehir'e ilgi gösteriyor ancak genç kız kendini çekince Kenan evden gitmesini istiyor. Kız da evden büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılıyor. Sonrasında ortaya çıkıyor ki, Nehir evinde ilaç içerek intihar etmiş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Kenan vicdan azabı çekip sarsılıyor.

Bu genç kızı canlandıran oyuncunun Aleyna Al olduğu ortaya çıktı. Aleyna Al, aynı Piyasa dizisindeki gibi 19 yaşında genç bir oyuncu. Çeşitli dizi ve filmlerde oyunculuk yapan Aleyna'yı en son Arka Sokaklar dizisinde izlemiştik.

Kaynak: Haber Merkezi