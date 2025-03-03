Piyasa dizisindeki Nehir kimdir? Aleyna Al kimdir, kaç yaşında?
Piyasa dizisinin ilk bölümlerinde Kenan’ı ve çevresini çok sarkacak bir karakter yer alıyor. Nehir isimli bu karakteri kim canlandırıyor?
Piyasa dizisi Kanal D kanalında ekrana geldiği ilk bölümüyle büyük bir ilgi çekti. Nehir isimli bu karakter Kenan'ı ciddi derece sarsacak biri oldu.
Kenan ile Nehir ilk olarak Kenan'ın dizi çekiminden sonra tanışıyor. Kenan yağmur altında kendisini bekleyen hayranlarını görünce içlerinden birinin doğum günü olduğunu elindeki yazıdan fark ediyor. Aracını durdurup küçük kızla fotoğraf çektiriyor ancak kız sandığı kadar küçük değil. 19 yaşında bir genç kız. Genç kız da ilgini Kenan'a açık açık gösteriyor.
Kenan, bu kızı evine çağırıyor. Kızın adı Nehir… Kenan, Nehir'e ilgi gösteriyor ancak genç kız kendini çekince Kenan evden gitmesini istiyor. Kız da evden büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılıyor. Sonrasında ortaya çıkıyor ki, Nehir evinde ilaç içerek intihar etmiş ve yoğun bakıma kaldırılmış. Kenan vicdan azabı çekip sarsılıyor.
Bu genç kızı canlandıran oyuncunun Aleyna Al olduğu ortaya çıktı. Aleyna Al, aynı Piyasa dizisindeki gibi 19 yaşında genç bir oyuncu. Çeşitli dizi ve filmlerde oyunculuk yapan Aleyna'yı en son Arka Sokaklar dizisinde izlemiştik.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”