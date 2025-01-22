POMEM 32. Dönem Sınav Giriş Belgesi! Polislik Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak, Nereden Ve Nasıl Öğrenilir?
POMEM 32. Dönem sınav giriş belgesi ve sınav yerleri, adaylar tarafından merakla bekleniyor. 11 Aralık’ta POMEM ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, sınav ücretini yatıran öğrenciler sınav yerlerini beklemeye başladı. EGM Polis Akademisi Başkanlığı, POMEM başvuru sonuçlarını açıklayarak süreci yazılı, fiziki ve mülakat sınavı aşamalarına taşımıştı. Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar, ön sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınavlarına katılacak. İşte, POMEM fiziki parkur ve mülakat sınavı tarihleri.
POMEM 32. Dönem mülakat ve parkur sınavı tarihleri, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu 8.160 erkek, 1.440 kadın ve önlisans mezunu 2.040 erkek, 360 kadın olmak üzere toplam 12.000 öğrenci alımı yapacak. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar, ön sağlık kontrolü ve fiziki parkur sınavına katılacak. POMEM sınav giriş belgeleri, Polis Akademisi'nin duyurusu ile pa.edu.tr adresinde yayınlanacak. Peki, 32. Dönem POMEM sınavları ne zaman?
32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT VE PARKUR SINAVLARI NE ZAMAN?
32. Dönem POMEM mülakat ve parkur sınavları, internet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte yapılacaktır. Adaylar, hangi tarihte ve nerede sınava katılacaklarını [www.pa.edu.tr](http://www.pa.edu.tr) adresinden öğrenebilirler. Ayrıca, adaylara posta veya başka iletişim araçlarıyla tebligat yapılmayacaktır; internet ilanı tebligat niteliğindedir.
Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi nedeniyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk tamamen adaylara aittir.
Polislik Sınav Yerleri Ne Zaman Açıklanacak, Nereden Ve Nasıl Öğrenilir?
Polislik sınav yerleri, Polis Akademisi tarafından internet üzerinden duyurulacaktır. Adaylar, sınav yerlerini ve tarihlerini [www.pa.edu.tr](http://www.pa.edu.tr) adresinden öğrenebilirler. Sınav yerleri açıklandığında, adayların bu duyuruyu dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Sınav yerleri ve tarihleri, internet ilanı ile duyurulacağı için posta yoluyla bildirim yapılmayacaktır.
Kaynak: Haber Merkezi
#32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT VE PARKUR SINAVLARI NE ZAMAN?
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