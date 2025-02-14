REYNMEN Çatma Yarim şarkı sözleri! Çatma Yarim şarkı sözleri nakarat

Reynmen'in merakla beklenen yeni şarkısı Çatma Yarim, 14 Şubat 2025 tarihinde müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözleri Doğukan Sarıtaş'a aitken, düzenleme Denizkan Boz ve Osmancello tarafından yapıldı.
Mix ve mastering işlemleri ise Utku Ünsal tarafından gerçekleştirildi. İşte, Çatma Yarim şarkısının sözleri!
REYNMEN ÇATMA YARİM ŞARKI SÖZLERİ
[Nakarat]
Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor
Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor
Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor
3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor
Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor
Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor
Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor
3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor
[Verse1]
Akıyor su gibi zaman geri gelmiyor
Neden hep en güzel günlerimiz hep geçmişteler
Dereden çok sular aktı gelmez bir daha giden
Ah o yarin gülüşü var ya düşman çatlatıyor
Memleketin dört yanında senin gibisi yok
Neden hep en güzel günlerimiz hep geçmişteler
Dereden çok sular aktı gelmez bir daha giden
Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma gönlüm üşüyor
[Nakarat]
Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor
Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor
Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor
3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor
Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor
Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor
Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor
3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor
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Kaynak: Haber Merkezi