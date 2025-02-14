REYNMEN Çatma Yarim şarkı sözleri! Çatma Yarim şarkı sözleri nakarat

Reynmen’in yeni şarkısı Çatma Yarim, müzikseverlerin ilgisini hızla çekti. Duygusal ve akıcı sözleriyle öne çıkan bu şarkı, Reynmen’in güçlü yorumuyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, Çatma Yarim şarkısının sözleri nasıl? İşte detaylar!

Reynmen'in merakla beklenen yeni şarkısı Çatma Yarim, 14 Şubat 2025 tarihinde müzikseverlerle buluştu. Şarkının sözleri Doğukan Sarıtaş'a aitken, düzenleme Denizkan Boz ve Osmancello tarafından yapıldı.

Mix ve mastering işlemleri ise Utku Ünsal tarafından gerçekleştirildi. İşte, Çatma Yarim şarkısının sözleri!

REYNMEN ÇATMA YARİM ŞARKI SÖZLERİ

[Nakarat]

Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor

Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor

Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor

3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor

Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor

Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor

Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor

3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor

[Verse1]

Akıyor su gibi zaman geri gelmiyor

Neden hep en güzel günlerimiz hep geçmişteler

Dereden çok sular aktı gelmez bir daha giden

Ah o yarin gülüşü var ya düşman çatlatıyor

Memleketin dört yanında senin gibisi yok

Neden hep en güzel günlerimiz hep geçmişteler

Dereden çok sular aktı gelmez bir daha giden

Bakışlarına kış gelmiş gibi bakma gönlüm üşüyor

[Nakarat]

Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor

Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor

Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor

3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor

Çatma yarim kaşlarını içim el vermiyor

Sakla haydi göz yaşını düşman seviniyor

Tek seferlik Dünya bu bir daha gelinmiyor

3 günlük ömüre de dert tasa sığmıyor

Reynmen Çatma Yarim şarkısını dinlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

REYNMEN ÇATMA YARİM

Kaynak: Haber Merkezi