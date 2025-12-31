GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Sahipsizler yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler neden yok? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 ARALIK 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI

- Güncelleme Tarihi:

Sahipsizler yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu? Sahipsizler neden yok? Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 31 ARALIK 2025 STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler izleyiciler tarafından 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı yayın akışında merak ediliyor. Ancak yılbaşı özel yayınları nedeniyle bu akşam Sahipsizler yeni bölümle ekranlarda yer almıyor.

Sahipsizler yeni bölümü bu akşam var mı, yok mu?

Yok. Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı Star TV yayın akışında yer almıyor. Resmî yayın akışında dizinin ismi geçmiyor.

Sahipsizler neden yok?

Sahipsizler normalde her Çarşamba akşamı saat 20.00 civarında yeni bölümüyle yayınlanır. Ancak 31 Aralık yılbaşı özel programları (örneğin yılbaşı eğlenceleri, müzik ve özel kuşaklar) nedeniyle Star TV, bu akşam dizi yayınlamayı tercih etmedi. Böylece dizinin ekranı bu hafta için atlanan programlar arasına girdi.

Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sahipsizler'in bir sonraki yeni bölümü 14 Ocak 2026 Çarşamba akşamı kaldığı yerden devam edecek şekilde planlanmış durumda. Yılbaşı özel programları nedeniyle hem 31 Aralık 2025 hem de 7 Ocak 2026 Çarşamba günleri yeni bölümleriyle ekrana gelmeyecek.

31 Aralık 2025 Star TV yayın akışı

07:00 Aramızda Kalsın

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

05:00 Söz

