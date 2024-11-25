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Scottish ve Sifenks cinsi kedilerin sahiplenilmesi yasaklandı

Sibel Elmas
Muhabir
Scottish ve Sifenks cinsi kedilerin sahiplenilmesi yasaklandı

Hollanda, genetik değişiklik sebebiyle acı çeken scottish cinsi kediler ile tüysüz kedilerin sahiplenilmesini yasaklama kararı aldı.

Yarışmalara katılamayacaklar! 

Hollanda hükümeti tarafından yapılan düzenleme ile, ülkede yaşayanlar tüysüz veya kıvrık kulaklı kedileri sahiplenemeyecek. Bu tür kediler yarışma, sosyal medya paylaşımları, reklam ve gösterilerde de kullanılamayacak. Yeni yasa, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Çip zorunluluğu var! 

Yasal düzenleme öncesinde bu türlere sahip olan kişiler kedilerini beslemeye devam edebilecek. Ancak kedilerinin daha önce sahiplenildiğini belgelemek amacıyla onlara çip taktırmaları zorunlu olacak.

Binlerce kedi var!

Sifenks cinsi tüysüz kediler, hastalıklara daha yatkın ve vücudunda tüy ve bıyık olmadığı için çevrelerini daha az hissedebiliyor. Ayrıca tüysüz yapıları nedeniyle cilt problemleri ve soğuk havalara karşı aşırı hassasiyet yaşayabiliyor.

İskoç kısa tüylü Scottish Fold kedi cinsi ise kulaklarının katlanmasına neden olan genetik mutasyon nedeniyle eklem ve kıkırdak sorunlarına daha yatkın. Bu tür kediler kulak, bacak ve kuyruklarında kıkırdak büyümeleri nedeniyle aşırı ağrı yaşıyor. Kedilerin sürekli üzgün bakmasının bu ağrılardan kaynaklandığı iddia ediliyor. 

Üretimi de yasak!  

Hayvan koruma kuruluşları Scottish ve Sifenks türü kedilerin sahiplenilmesini yasaklamak istiyordu. Daha önce bu tür kedilerin üretimine yönelik bir yasak uygulanmıştı. Şimdi ise sahiplenme yasağı devreye girecek. Hollanda'da bu türlere ait birkaç bin kedi olduğu tahmin ediliyor.

(Sibel Elmas)

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