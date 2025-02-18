Seyyidet nefise hz ruhuna üç yasin okumak | Seyyidet nefise kimdir, kabri nerede, nasıl dua yapılır?

Seyyidet Nefise Hz. Ruhuna Üç Yasin Okumak. Seyyidet Nefise kimdir?, nerelidir, kabri nerede? Seyyidet Nefise hz. nasıl dua edilir?

Seyyidet Nefise Hz. Ruhuna Üç Yasin Okumak

Seyyidet Nefise (r.a.)'nin kabri, ziyaretçilere şifa ve bereket kaynağı olarak bilinir. İslam alimleri, Seyyidet Nefise'nin ruhuna üç Yasin okumanın, sıkıntıların giderilmesine ve dileklerin kabul olmasına vesile olduğuna işaret etmiştir. Özellikle hasta olan birinin şifa bulması ya da başka bir dileğin gerçekleşmesi için, Allah rızası için üç Yasin suresi okunması önerilir. Bununla birlikte, aynı zamanda bir koyun kesilip, sevabı Seyyidet Nefise'ye bağışlanabilir. Bu uygulama, hem maddi hem de manevi bereketi artıran bir ritüel olarak halk arasında yaygındır.

Seyyidet Nefise Kimdir?

Seyyidet Nefise (r.a.), Hazreti Ali'nin dördüncü göbekten torunu olup, dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimizin soyundan gelmektedir. Hicri 145 (M. 762) yılında Mekke'de doğmuş, 208 (M. 823) yılında Mısır'ın Kahire şehrinde vefat etmiştir. Kendisi, İslam dünyasında zühdü, takvası, kerem ve cömertliği ile tanınan bir evliya hanımdır. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen ve birçok hadis rivayet eden Seyyidet Nefise, Mısır'a yerleştikten sonra halkın büyük ilgisini çekmiştir. Ziyaretçilerine vaazlar verip, onlarla ibadet ederken aynı zamanda sürekli Allah'a dua etmiş ve halk arasında büyük bir saygı görmüştür.

Seyyidet Nefise Duası Nasıl Yapılır?

Hayırlı bir dileğin kabulünü, herhangi bir ihtiyacın gerçekleşmesini, bir işin olumlu sonuçlanmasını veya maddi-manevi bir sıkıntıdan kurtulmayı arzu edenler için etkili ve hızlı bir şekilde kabul olan bir okuma şeklidir. Bu yöntem, özellikle kişinin kendi sağlığı ya da bir hastanın şifaya kavuşması için güçlü bir vesile olarak bilinir.

Öncelikle, niyetinizi belirleyerek şu şekilde dua edin: "Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevabı Seyyidet Nefîse hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasin okumak veya bir koyun kesmek nezrim olsun” Bu şekilde, niyetinizle birlikte dualarınızın kabulüne vesile olacağına inanılır.



Burada, Allahü teâlâ için Kur'ân-ı kerim okunup veya koyun kesip, sevabı Seyyidet Nefîse hazretlerine bağışlanmakta, onun şefaati ile, Allahü teâlâ, hastaya şifa vermekte, kazayı, belayı gidermektedir.

Seyyidet Nefise Hz. Hakkında bir rivayet

Rivayet edilir ki, Hazreti Seyyidet Nefise zamanında Mısır'da dört kızıyla birlikte yaşayan ve başka kimsesi bulunmayan yaşlı bir kadın vardı. Her hafta, iplik eğirip bunları pazarda satarak geçimini sağlardı. Cumalar, kadıncağızın ipliklerini pazara götürüp satma günüdür. İpliğin satışından elde ettiği yirmi dirhem ile bir kısmını iplik yapacak pamuk alır, kalan kısmı ile ise yiyecek temin ederdi.

Bir gün, yaşlı kadın, bir hafta boyunca eğirdiği iplikleri kırmızı bir beze sarıp pazara gitmek üzere yola çıktı. Bohçayı başında taşıyan kadın, yolda büyük bir kartalın gelip bohçayı kaparak kaçmasıyla büyük bir şok yaşadı ve bayılıp yere düştü. Kadın kendine geldiğinde, olanları hatırlayarak ağlamaya başladı. Çevredeki insanlar kadına, "Falan yerde Seyyidet Nefise isminde bir evliya var. Hâlini ona arz et, belki yardım eder,” diyerek ona çözüm önerdiler.

Kadıncağız Seyyidet Nefise'yi buldu ve durumu anlattı. Hazreti Seyyidet Nefise dua ederek kadına, "Evine git, Allah her şeye kadirdir,” dedi. Kadıncağız evine döndü ve kısa bir süre sonra, denizde yolculuk yapan bazı kişiler Seyyidet Nefise'ye geldi. Onlar, gemilerinin su aldığını ve her türlü denemeye rağmen suyun girmesini engelleyemediklerini anlattılar. Seyyidet Nefise'nin vesilesiyle Allah'a dua ettiklerinde, büyük bir kartal göründü ve pençesinde bir kırmızı bohça taşıyarak gemilerinin üzerine geldi. Kartal, bohçayı bıraktıktan sonra uçup gitti. Bohçayı açtıklarında içinde iplikler olduğunu gördüler. Bu ipliklerle gemilerine su sızan yeri kapatarak, selametle evlerine döndüler. Hedeflerine ulaştıklarında, Seyyidet Nefise'ye şükür olarak beş yüz dirhem getirdiler.

Seyyidet Nefise, Allah'a şükrederek ağladı. Kadını tekrar yanına çağırıp, "Kartalın kaptığı iplikleri kaç dirheme satacaktın?” diye sordu. Kadın "Yirmi dirheme,” dedi. Bunun üzerine Seyyidet Nefise, kadına beş yüz dirhem vererek, "Allah her dirhemine yirmi beş kat ihsan etti,” buyurdu. Bu olay, Seyyidet Nefise'nin şefaatine ve Allah'ın sonsuz kudretine bir örnek olarak halk arasında anlatılmaya devam etmiştir.

Seyyidet Nefise Hz. Türbesi nerede?

Seyyidet Nefise Hazretleri'nin türbesi, Mısır'ın başkenti Kahire'de yer almaktadır. Kahire'nin çok bilinen bölgelerinden biri olan Seyyidet Nefise Mahallesi 'nde bulunan bu türbe, İslam dünyasında önemli bir ziyaret yeri olarak kabul edilir. Seyyidet Nefise'nin kabri, hem Mısır'dan hem de diğer bölgelerden gelen müslümanlar tarafından ziyaret edilmekte ve dua edilerek şefaatine başvurulmaktadır.

Seyyidet Nefise Hz. Nasıl Vefat Etti?

Seyyidet Nefise Hazretleri, hayatını oruç ve ibadetle geçiren, takvası ve yüksek ahlâkıyla tanınan bir evliya olarak bilinir. Vefatına yakın bir zamanda, sıcak bir yaz günü sararıp solmuş, halasına "Vaktim doldu doluyor!" diyerek ölümünün yaklaştığını haber vermiştir. Hazreti Nefise, "Oruçlu gibi yaşayın ki ölümünüz iftar olsun" sözüne uygun bir şekilde, ölümünü oruçlu bir halde karşılamak için yıllarca dua etmiştir. Bu istek doğrultusunda, ölümünün ardından başucunda Kur'an-ı Kerim tilavet edilerek vefat etmiştir.

Cenazesi büyük bir kalabalıkla defnedilmiştir. Hem şehirli hem de köylü halkı Seyyidet Nefise'nin kabri başında toplanmış ve ağlamıştır. Kendi eliyle kazdığı kabre defnedilen Seyyidet Nefise'nin naaşını Medine'ye götürmek isteyen eşi, halkın yalvarmalarına dayanamayarak Mısır'da bırakmıştır. O gece rüyasında Hazreti Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kendisine görünerek, "Mısırlıları kırma. Nefise'nin bereketi ile yöre halkına rahmet iner" buyurmuştur.

Seyyidet Nefise'nin türbesi, Mısır'ın Derb-üs-Siba bölgesindedir ve kabri üzerinde bir nur ve heybet vardır. Buraya her taraftan gelenler, Seyyidet Nefise'yi ziyaret etmekte ve onun ruhaniyetinden faydalanmaktadır. İmam-ı Şa'rânî, "Ehl-i beyt içinde tasarrufu en fazla olanı Hazreti Nefise'dir” diyerek onun manevi gücünü ve etkisini vurgulamıştır.

Kaynak: Haber Merkezi