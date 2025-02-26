Survivor Elif Şadoğlu Kimdir? Elif Şadoğlu Kaç Yaşında, Mesleği Nedir ve Aslen Nerelidir?

Survivor 2025 kadrosuna yedek isimler arasında katılan Elif Şadoğlu, sporcu kimliği ve önceki Survivor deneyimiyle dikkat çekiyor. 2018’de yarışmaya katılan Şadoğlu, fitness ve vücut geliştirme alanındaki başarılarıyla tanınıyor. Peki, Survivor Elif Şadoğlu kimdir ve ne gibi başarıları vardır? İşte detaylar...

Survivor 2025 kadrosuna yedek isimlerden dahil olan Elif Şadoğlu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2018 yılında Survivor'da yer alan Şadoğlu, bu yıl yeniden yarışmaya katılacak. Peki, Survivor Elif Şadoğlu kimdir? Elif Şadoğlu kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Elif Şadoğlu Kimdir?

Elif Şadoğlu, 14 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sporla iç içe bir çocukluk geçiren Şadoğlu, 6 yaşında jimnastik ve atletizmle spor hayatına adım atmıştır. Küçük yaşlarından itibaren voleybol, yüzme, hentbol ve atletizm gibi farklı spor branşlarında yer almıştır. Bugün 33 yaşında olan Elif Şadoğlu, fitness ve vücut geliştirme alanında pek çok önemli başarıya imza atmıştır.

Başarıları:

2014 Avrupa Vücut Geliştirme Fitness Şampiyonu

2016 Dünya Şampiyonu

2016 Avrupa Şampiyonu

Zumba ve Cycle GX Eğitmenliği (Türkiye'nin önde gelen eğitmenlerinden biri)

Elif Şadoğlu Kaç Kilo, Boyu ve Mesleği Nedir?

Elif Şadoğlu'nun boyu 1.74 cm, kilosu ise 62 kg'dır. Eğitimini spor üzerine tamamlayan Şadoğlu, mesleğini sporcu ve fitness eğitmeni olarak sürdürmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi