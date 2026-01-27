TOKİ 5.000 TL Para İadesi Başladı! Kurada Adı Çıkmayanlar Dikkat: İade Ödemesi Nasıl ve Nereden Alınır?

TOKİ Başvuru Ücreti İadeleri Ne Zaman Başlıyor?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura çekimi tamamlanan illerdeki iade takvimini netleştirdi. Resmi prosedüre göre iadeler; ilgili ilin kura çekim tarihinden itibaren 5 iş günü sonra hesaplara aktarılmaya başlanıyor.
Örneğin; Ocak ayının ortasında kura çekimi yapılan bir ilde, Ocak ayının son haftası itibarıyla ödemeler banka şubelerinde hazır hale gelmektedir.
Adım Adım TOKİ 5.000 TL İade Alma Yöntemleri
Vatandaşlar, başvurularını hangi banka üzerinden yaptıysa (Ziraat Bankası veya Halkbank), iadelerini de aynı bankadan tahsil edebilecekler. İade süreci şu kanallar üzerinden yürütülmektedir:
ATM'lerden Kartsız İşlem: Banka kartınız olmasa bile "Kartsız İşlem" menüsü üzerinden "TOKİ İade Ödemeleri" sekmesini kullanarak paranızı çekebilirsiniz.
Mobil ve İnternet Bankacılığı: Bankanızın mobil uygulamasında "Ödemeler/İadeler" bölümünü kontrol ederek tutarı vadesiz hesabınıza aktarabilirsiniz.
Şube Üzerinden Tahsilat: Kimlik belgeniz ile birlikte ilgili bankanın şubelerinden gişe aracılığıyla nakit alım yapabilirsiniz.
Banka Bazlı İade Sorgulama Ekranı
Hangi bankadan başvuru yaptıysanız, o bankanın dijital kanalları üzerinden "TOKİ Başvuru Dönüşü" sorgulaması yapmanız gerekmektedir:
|Banka Adı
|İade Kanalı
|Gerekli Bilgi
|Halkbank
|Mobil Şube / ATM
|TC Kimlik Numarası
|Ziraat Bankası
|İnternet Şubesi / ATM
|TC Kimlik Numarası
Başvurusu Geçersiz Sayılanlar da Alabiliyor mu?
Evet. Sadece kurada adı çıkmayanlar değil, aynı zamanda şartları taşımadığı için başvurusu iptal edilen veya geçersiz sayılan vatandaşlar da yatırdıkları 5.000 TL'yi kesintisiz olarak geri alabilmektedir.
