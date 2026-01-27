GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
TOKİ 5.000 TL Para İadesi Başladı! Kurada Adı Çıkmayanlar Dikkat: İade Ödemesi Nasıl ve Nereden Alınır?

TOKİ’nin “Yüzyılın Konut Projesi“ kapsamında kura çekimleri devam ederken, hak sahibi olamayan vatandaşlar için beklenen müjde geldi. Başvuru sırasında yatırılan 5.000 TL tutarındaki ücretlerin iade süreci resmen başladı. Peki, TOKİ para iadesi ne zaman yatar? Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden iade sorgulama nasıl yapılır? İşte adım adım başvuru ücreti iade rehberi...

TOKİ Başvuru Ücreti İadeleri Ne Zaman Başlıyor?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kura çekimi tamamlanan illerdeki iade takvimini netleştirdi. Resmi prosedüre göre iadeler; ilgili ilin kura çekim tarihinden itibaren 5 iş günü sonra hesaplara aktarılmaya başlanıyor.

Örneğin; Ocak ayının ortasında kura çekimi yapılan bir ilde, Ocak ayının son haftası itibarıyla ödemeler banka şubelerinde hazır hale gelmektedir.

Adım Adım TOKİ 5.000 TL İade Alma Yöntemleri

Vatandaşlar, başvurularını hangi banka üzerinden yaptıysa (Ziraat Bankası veya Halkbank), iadelerini de aynı bankadan tahsil edebilecekler. İade süreci şu kanallar üzerinden yürütülmektedir:

ATM'lerden Kartsız İşlem: Banka kartınız olmasa bile "Kartsız İşlem" menüsü üzerinden "TOKİ İade Ödemeleri" sekmesini kullanarak paranızı çekebilirsiniz.

Mobil ve İnternet Bankacılığı: Bankanızın mobil uygulamasında "Ödemeler/İadeler" bölümünü kontrol ederek tutarı vadesiz hesabınıza aktarabilirsiniz.

Şube Üzerinden Tahsilat: Kimlik belgeniz ile birlikte ilgili bankanın şubelerinden gişe aracılığıyla nakit alım yapabilirsiniz.

Banka Bazlı İade Sorgulama Ekranı

Hangi bankadan başvuru yaptıysanız, o bankanın dijital kanalları üzerinden "TOKİ Başvuru Dönüşü" sorgulaması yapmanız gerekmektedir:

Banka Adı İade Kanalı Gerekli Bilgi
Halkbank Mobil Şube / ATM TC Kimlik Numarası
Ziraat Bankası İnternet Şubesi / ATM TC Kimlik Numarası

Başvurusu Geçersiz Sayılanlar da Alabiliyor mu?

Evet. Sadece kurada adı çıkmayanlar değil, aynı zamanda şartları taşımadığı için başvurusu iptal edilen veya geçersiz sayılan vatandaşlar da yatırdıkları 5.000 TL'yi kesintisiz olarak geri alabilmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi

