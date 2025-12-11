Türkiye’de, Konya’dan sonra yüz ölçümü en büyük olan il hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik sorusu

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük il hangisidir?” sorusunun cevabı Sivas oldu. Detaylar haberimizde.

Türkiye'de Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük il hangisidir?



11 Aralık 2025 tarihli Kim Milyoner Olmak İster bölümünde yarışmacıya Türkiye coğrafyasıyla ilgili önemli bir soru yöneltildi. Türkiye'nin yüz ölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada hangi ilin yer aldığı izleyicilerin de dikkatini çekti.

Yarışmada verilen şıklar şöyleydi:

A: Ankara

B: Sivas

C: Burdur

D: Erzurum

Konya'dan Sonra Türkiye'nin En Büyük İli Hangisidir?

Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip ili Konyadır. Konya'dan sonra yüz ölçümü bakımından ikinci sırada yer alan il ise Sivastır.

Sivas'ın yüz ölçümü yaklaşık 28.500 km² iken;

Ankara: ~25.000 km²

Erzurum: ~25.000 km²

Burdur: çok daha küçük bir yüz ölçümüne sahiptir.

Bu nedenle seçenekler arasında doğru olan Sivastır.

Milyoner Sorusu: Doğru Cevap Hangisi Oldu?

Doğru cevap: B: Sivas

