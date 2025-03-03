Üçüncü Cemre Ne Zaman Düşecek? Üçüncü Cemre Nereye Düşecek?
Baharın habercisi olan ‘cemre’lerin düşüş tarihi yine merak konusu oldu. Doğada hareketliliğin artacağı, toprak ısındıkça baharın geldiğini simgeleyen üçüncü cemrenin düşmesiyle birlikte, doğa yeniden canlanacak.
İlk cemre havaya, ikinci cemre ise suya düştü. Şimdi sırada üçüncü cemre var, ve bu cemre toprağa düşerek doğada büyük bir değişim başlatacak. Toprak ısınacak, ağaçlar tomurcuklanacak ve doğa bahara merhaba diyecek.
Üçüncü Cemre Ne Zaman Düşecek?
Cemrelerin düşüşüyle sıcaklıklar adım adım artıyor. İlk cemre havaya, ikincisi suya düştükten sonra, üçüncü cemre 5-6 Mart 2025 tarihlerinde toprağa düşecek. Bu tarihlerle birlikte doğada baharın etkileri iyiden iyiye hissedilmeye başlanacak.
Üçüncü Cemre Nereye Düşecek?
Baharın müjdecisi üçüncü cemre, toprağa düştüğünde doğa uyanışını tamamlayacak. Tarım arazileri ısınmaya başlayacak, bitkiler filizlenecek ve hava sıcaklıkları yükselmeye devam edecek. Cemrelerin ardı ardına düşmesiyle birlikte, kışın soğuk etkisi tamamen kaybolacak ve ilkbahar mevsimi kendini tamamen gösterecek.
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