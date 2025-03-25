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Uğur Özteke’nin acı günü

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü

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Uğur Özteke’nin acı günü

Konya basınının tanınan isimlerinden gazeteci Uğur Özteke'nin annesi Birsen Özteke 90 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören Özteke bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Merhume Bircan Özteke'nin  cenazesi, Parsana Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Özteke'nin ailesi, yakınları, sevenleri, basın camiasından temsilciler ve Konya protokolünden birçok kişi katıldı.

 

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