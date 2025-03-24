Unvan Nasıl Yazılır? TDK'ye Göre Doğru Yazımı: Ünvan mı, Unvan mı?

Türkçede bazı kelimeler, yanlış telaffuz edilmeleri nedeniyle yazım hatasına da uğramaktadır. Unvan kelimesi de bu tür kelimeler arasında yer almakta ve sıkça yanlış yazılmaktadır. Peki, unvan mı, yoksa ünvan mı doğru? Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kelimenin doğru yazımı nasıl olmalıdır? İşte detaylar...

Unvan Nasıl Yazılır?

Unvan, bir kişinin mesleğini, toplum içindeki konumunu veya kazandığı resmi bir sıfatı ifade eden bir kelimedir. Ancak, yanlış telaffuz nedeniyle "ünvan” şeklinde yazılmakta ve hataya düşülmektedir. TDK'ye göre kelimenin doğru yazımı "unvan” şeklindedir.

Yanlış kullanım: Ünvan

Doğru kullanım: Unvan

TDK'ye Göre Unvan Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "unvan”dır ve "ünvan” kullanımı yazım hatası olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle hem yazarken hem de konuşurken unvan şeklinde kullanılması gerekir.

Unvan Kelimesinin Doğru Kullanımı

Unvan kelimesinin doğru kullanımına örnekler:

Üniversitede ona profesör unvanı verildi.

Ayşegül, sınıfta en çalışkan unvanını korumayı başardı.

Askeri birliğinde üstün başarısından dolayı ona kahraman gazi unvanı verildi.

Devlet tarafından kendisine yılın vergi rekortmeni unvanı verildi.

Dünyaca ünlü kitap yarışmasında kendisine yılın en iyi yazarı unvanı verildi.

Olimpiyatlardaki başarısı nedeniyle süper kadın unvanı aldı.

Katıldığı şarkı yarışmasını kazanınca ona bülbül sesli şarkıcı unvanı verildi.

Yönettiği film festivallerde büyük ilgi görünce ona alkış toplayan yönetmen unvanı verildi.

Sonuç olarak, unvan kelimesinin yanlış telaffuz edilerek "ünvan” şeklinde yazılması hatalıdır. Doğru ve kurallı Türkçe kullanımı için yazılı ve sözlü ifadelerde unvan şeklinde kullanılmalıdır.