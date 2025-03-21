Vedat Dalokay Kimdir? Vedat Ali Dalokay Nerede Doğdu, Hangi Görevlerde Bulundu?

Vedat Ali Dalokay kimdir? Nerede doğdu, hangi görevlerde bulundu? Hem mimarlık hem de siyaset alanında iz bırakan Vedat Dalokay hangi projelere imza attı? Mimarlık kariyeriyle olduğu kadar edebi yönüyle de dikkat çeken Dalokay’ın hayatı ve başarıları haberimizde…

Vedat Dalokay kimdir? Nerede doğdu, hangi görevlerde bulundu? Hem mimarlık hem belediyecilikte adından söz ettiren Dalokay'ın hayatı ve başarıları merak konusu oldu. İşte mimari projeleriyle dikkat çeken Vedat Dalokay hakkında tüm detaylar…

Vedat Dalokay Kimdir?

Vedat Dalokay, 10 Kasım 1927 tarihinde Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladıktan sonra, 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. 1950-1951 yılları arasında PTT ve Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde mimar olarak görev yaptı. Ardından 1951-1952 yıllarında Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'ne bağlı Şehircilik Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim aldı. 1954 yılında Ankara'da kendi mimarlık ofisini kurarak çalışmalarına burada devam etti. 1964 ile 1968 yılları arasında ise Ankara Mimarlar Odası Şube Başkanlığı ve Mimarlar Odası Genel Sekreterliği görevlerini üstlendi.

Belediye Başkanlığı Dönemi

1973 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adına aday olan Vedat Dalokay, Ankara halkının %62'sinin oyunu alarak Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini 1977 yılına kadar sürdürdü. Ankara'nın trafik yapısını kavşaklarla düzenlemesi nedeniyle halk arasında "Göbekçi Dalokay” olarak anıldı. Başkanlık dönemi boyunca Sıhhıye'deki "Hitit Güneşi Anıtı” ve "Lozan Meydanı” gibi önemli yapılar hayata geçirildi. Ayrıca Altınpark, Abdi İpekçi Parkı, Kuğulupark ve Seğmenler Parkı da bu dönemde yapıldı. Uydukent ve Batıkent projeleri planlandı. 1977 seçimlerinde %52 oy alarak belediye başkanlığı görevini Ali Dinçer'e devretti. Bu tarihten sonra aktif siyasette veya yöneticilikte bir rol üstlenmedi.

Mimarlık Kariyeri ve Kazandığı Ödüller

Vedat Dalokay, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok proje yarışmasına katılarak çeşitli ödüller kazanmış önemli bir mimardır. Katıldığı yarışmalarda birincilik elde ettiği bazı projeler şunlardır: İslamabad'daki Kral Faysal Camii (Pakistan, 1970), Cidde'deki İslam Kalkınma Bankası Genel Merkezi (Suudi Arabistan, 1980), Pakistan'daki Başbakanlık Kompleksi (1984), İstanbul Taksim Meydanı (1987), Pakistan Ulusal Anıtı (1977). Ankara Kocatepe Camii için hazırladığı modern çizgilere sahip projenin ise uygulanması mümkün olmadı. Temelleri atılmış olmasına rağmen, geleneksel cami anlayışına uymadığı gerekçesiyle proje iptal edildi ve yerine Osmanlı mimarisi tarzında bir cami inşa edildi.

Edebi Yönü ve Kazandığı Ödüller

Mimarlık kariyerinin yanı sıra edebiyata da ilgi duyan Vedat Dalokay, "Kolo” adlı çocuk romanıyla 1980 yılında Türk Dil Kurumu'nun Çocuk Yazını Ödülü'nü kazandı. Bu eserde, Keban Barajı'nın suları altında kalan bir köyde yaşayan Şeko Bacı ile keçisi Kolo'nun yaşam hikayesini anlattı. Kitap, 2000 yılında Hawar Tornêcengi tarafından Zazaca'ya çevrilerek "Bıza Kole” (Boynuzsuz Keçi) adıyla Tij Yayınları tarafından yayımlandı.

Vefatı

Vedat Dalokay, 21 Mart 1991 tarihinde Kırıkkale yakınlarında geçirdiği trafik kazasında eşi Ayça Dalokay ve oğlu Barış Dalokay ile birlikte hayatını kaybetti. Cenazesi Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Haber Merkezi