Yeşil Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Yeşil pasaport, diğer adıyla hususi pasaport, belirli görevdeki ve kıdemdeki devlet memurları, kamu çalışanları, eski TBMM çalışanları, belediye başkanları ve bunların ailelerine verilen, çeşitli avantajlar sunan bir pasaport türüdür. Yeşil renkli olduğu için halk arasında “yeşil pasaport“ olarak anılmaktadır. Bu pasaport sahipleri, bazı ülkelerde belirli bir süreyle vizesiz seyahat edebilme imkanına sahiptir. Yeşil pasaport alabilmek için gerekli belgeler ve şartlarla ilgili detaylı bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? Hususi yeşil pasaport alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, yeşil pasaport alacak kişinin devlet memuru olması ve emekli sandığına bağlı olarak çalışması gerekmektedir. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle, devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanları, belirli ihracat miktarına ulaşmış iş adamları ve şirket yetkililerine de yeşil pasaport verilmeye başlanmıştır. Peki, kimler yeşil pasaport alabilir? Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ile sözleşmeli devlet memurları,

Eski TBMM üyeleri ve bakanlar,

Görevdeki büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,

Devlet sporcusu statüsündeki sporcular,

Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanları,

Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirme öncesi çalışanlar ve belirli şartları yerine getiren çalışanlar,

"İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” yasasına göre belirli ithalat hacmini aşan iş adamları ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,

Baroya kayıtlı, en az 15 yıl avukatlık yapan avukatlar,

Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları da hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir. Yeşil Pasaport Nasıl Alınır? Yeşil pasaport almak için, öncelikle gerekli evrakların tamamlanması ve İçişleri Bakanlığı'na talep dilekçesinin gönderilmesi gerekmektedir. Pasaport defter bedelinin yatırılmasının ardından, diğer belgelerle birlikte başvuru, nüfus müdürlüklerinden yapılabilir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, pasaport PTT kargo aracılığıyla, belirtilen adrese teslim edilecektir. Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir? Yeşil pasaport almak için gereken evraklar şu şekildedir: İçişleri Bakanlığı'na hususi pasaport talep yazısı,

1 adet biyometrik fotoğraf,

Nüfus kartının aslı,

Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun il, bölge veya genel müdürlüklerinden alınmış imza sirküleri,

Emekliler için, emekli oldukları tarihteki kadro ve kıdemi gösteren belge,

İstifa eden memurlar için, istifa ettikleri dönemdeki kıdemi gösteren belge,

Hak sahibi vefat edenler için, vefat eden kişinin vefat tarihteki kıdemini gösteren belge,

18 yaşından küçükler için, velilerden alınan muvafakatname. Başvuruyu yeşil pasaport başvuru linkinden randevu alarak tamamlayabilirsiniz. Yeşil Pasaportun Avantajları Nelerdir? Yeşil pasaport sahipleri, 100'den fazla ülkeye vizesiz seyahat edebilme hakkına sahiptir. Bu ülkelerin tam listesine ve vizesiz kalış süresine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, yeşil pasaport sahipleri pasaport harcından muaf tutulurken, yalnızca pasaport defter bedelini ödemek zorundadır. Yeşil Pasaport Süresi Ne Kadar? Yeşil pasaport süresi, 1 yıl ile 5 yıl arasında değişir. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği şartlar ve kurum müdürlerinin talep yazısı, pasaport süresini etkileyen faktörlerdendir. Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Yeşil pasaport sahipleri, bordo pasaport sahiplerine göre vize açısından büyük bir avantaja sahiptir. Kamuda çalışan veya emekli olan kişiler, yeşil pasaport sayesinde dünya genelindeki yüzlerce ülkeye vizesiz seyahat edebilir. Ayrıca, yeşil pasaport sahibi kişilerin 25 yaşına kadar, öğrencilikleri devam ettiği sürece çocukları da yeşil pasaport kullanma hakkına sahiptir. Avrupa'da Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Yeşil pasaport sahipleri, Avrupa'da birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir. Aşağıda, yeşil pasaportla vizesiz gidebileceğiniz Avrupa ülkeleri ve kalış süreleri yer almaktadır: Almanya : 90 gün

: 90 gün Belçika : 90 gün

: 90 gün Avusturya : 90 gün

: 90 gün Azerbaycan : 90 gün

: 90 gün Andorra : 90 gün

: 90 gün Arnavutluk : 90 gün

: 90 gün Bulgaristan : 90 gün

: 90 gün Beyaz Rusya (Belarus) : 90 gün

: 90 gün Bosna Hersek : 90 gün

: 90 gün Çek Cumhuriyeti : 90 gün

: 90 gün Danimarka : 90 gün

: 90 gün Estonya : 90 gün

: 90 gün Fransa : 90 gün

: 90 gün Gürcistan : 90 gün

: 90 gün Finlandiya : 90 gün

: 90 gün Hollanda : 90 gün

: 90 gün İspanya : 90 gün

: 90 gün Hırvatistan : 90 gün

: 90 gün İsviçre : 90 gün

: 90 gün İsveç : 90 gün

: 90 gün İtalya : 90 gün

: 90 gün İzlanda : 90 gün

: 90 gün KKTC : Serbest Dolaşım

: Serbest Dolaşım Kosova : 90 gün

: 90 gün Karadağ : 90 gün

: 90 gün Letonya : 90 gün

: 90 gün Litvanya : 90 gün

: 90 gün Lihtenştayn : 90 gün

: 90 gün Lüksemburg : 90 gün

: 90 gün Makedonya : 90 gün

: 90 gün Macaristan : 30 gün

: 30 gün Malta : 90 gün

: 90 gün Moldova : 90 gün

: 90 gün Monako : 90 gün

: 90 gün Norveç : 90 gün

: 90 gün Portekiz : 90 gün

: 90 gün Polonya : 90 gün

: 90 gün Romanya : 90 gün

: 90 gün Sırbistan : 90 gün

: 90 gün San Marino : 90 gün

: 90 gün Slovenya : 90 gün

: 90 gün Vatikan : 90 gün

: 90 gün Ukrayna : 90 gün

: 90 gün Yunanistan: 90 gün Asya Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler Yeşil pasaport sahipleri, Asya kıtasında da birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir. İşte yeşil pasaportla vizesiz gidebileceğiniz Asya ülkeleri ve kalış süreleri: Birleşik Arap Emirlikleri : 90 gün

: 90 gün Bahreyn : 90 gün

: 90 gün Bangladeş : 90 gün

: 90 gün Çin : 90 gün

: 90 gün Doğu Timor : 30 gün

: 30 gün Endonezya : 14 gün

: 14 gün Filistin : 30 gün

: 30 gün Filipinler : 30 gün

: 30 gün Hong Kong : 90 gün

: 90 gün İran : 90 gün

: 90 gün Irak : 30 gün

: 30 gün İsrail : 90 gün

: 90 gün Japonya : 90 gün

: 90 gün Katar : 90 gün

: 90 gün Kırgızistan : 90 gün

: 90 gün Kuveyt : 90 gün

: 90 gün Kazakistan : 30 gün

: 30 gün Güney Kore : 90 gün

: 90 gün Lübnan : 30 gün

: 30 gün Maldivler : 30 gün

: 30 gün Malezya : 90 gün

: 90 gün Makau : 30 gün

: 30 gün Moğolistan : 30 gün

: 30 gün Myanmar : Online vize, 28 gün

: Online vize, 28 gün Nepal : Sınır kapısında vize

: Sınır kapısında vize Rusya : 30 gün

: 30 gün Pakistan : 90 gün

: 90 gün Sri Lanka : 30 gün

: 30 gün Singapur : 90 gün

: 90 gün Suriye : 90 gün

: 90 gün Tayland : 90 gün

: 90 gün Tayvan : 30 gün, sınırda vize

: 30 gün, sınırda vize Türkmenistan : 30 gün

: 30 gün Ürdün : 90 gün

: 90 gün Umman : 90 gün

: 90 gün Vietnam : 90 gün

: 90 gün Yemen: 30 gün Afrika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler Yeşil pasaport sahipleri, Afrika kıtasındaki birçok ülkeye de vizesiz seyahat edebilir. İşte yeşil pasaportla vizesiz gidebileceğiniz Afrika ülkeleri ve kalış süreleri: Botsvana : 90 gün

: 90 gün Cibuti : 90 gün

: 90 gün Cezayir : 90 gün

: 90 gün Fas : 90 gün

: 90 gün Fildişi Sahili : 90 gün

: 90 gün Gana : 60 gün

: 60 gün Güney Afrika Cumhuriyeti : 30 gün

: 30 gün Kamerun : 90 gün

: 90 gün Kenya : 90 gün

: 90 gün Komor Federe İslam Cumhuriyeti : 90 gün

: 90 gün Libya : 90 gün

: 90 gün Madagaskar : 90 gün

: 90 gün Mauritius : 30 gün

: 30 gün Moritanya : 90 gün

: 90 gün Mozambik : 30 gün

: 30 gün Mısır : 90 gün

: 90 gün Ruanda : 90 gün

: 90 gün Senegal : 90 gün

: 90 gün Seyşeller : 90 gün

: 90 gün Sudan : 30 gün

: 30 gün Svaziland : 30 gün

: 30 gün Tanzanya : 90 gün

: 90 gün Togo : 30 gün

: 30 gün Tunus : 90 gün

: 90 gün Yeşil Burun Adaları : 90 gün

: 90 gün Zambiya : 30 gün

: 30 gün Zimbabve: 30 gün Güney Amerika Kıtasında Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Yeşil pasaport sahipleri, Güney Amerika'daki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebilir. İşte vizesiz seyahat edilebilecek Güney Amerika ülkeleri ve kalış süreleri: Arjantin : 90 gün

: 90 gün Bolivya : 90 gün

: 90 gün Brezilya : 90 gün

: 90 gün Ekvador : 90 gün

: 90 gün Kolombiya : 90 gün

: 90 gün Paraguay : 90 gün

: 90 gün Peru : 90 gün

: 90 gün Şili : 90 gün

: 90 gün Uruguay : 90 gün

: 90 gün Venezuela: 90 gün Kuzey Amerika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Kuzey Amerika'da yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebileceği ülkeler ve kalış süreleri şu şekildedir: Antigua ve Barbuda : 6 ay

: 6 ay Aruba : 90 gün

: 90 gün Bahamalar : 90 gün

: 90 gün Barbados : 90 gün

: 90 gün Belize : 90 gün

: 90 gün Britanya Virjin Adaları : 30 gün

: 30 gün Curaçao : 30 gün

: 30 gün Dominika : 21 gün

: 21 gün Dominik Cumhuriyeti : 30 gün

: 30 gün El Salvador : 90 gün

: 90 gün Grenada : 90 gün

: 90 gün Guatemala : 90 gün

: 90 gün Guyana : 90 gün

: 90 gün Haiti : 90 gün

: 90 gün Hollanda Antilleri : 90 gün

: 90 gün Honduras : 90 gün

: 90 gün Jamaika : 90 gün

: 90 gün Kosta Rika : 30 gün

: 30 gün Küba : 90 gün

: 90 gün Meksika : 90 gün

: 90 gün Nikaragua : 90 gün

: 90 gün Panama : 6 ay

: 6 ay Saint Kitts ve Nevis Adaları : 90 gün

: 90 gün Saint Vincent ve Grenadinler Adaları : 30 gün

: 30 gün Saint Lucia : 6 hafta

: 6 hafta Sint Maarten : 30 gün

: 30 gün Trinidad ve Tobago : 30 gün

: 30 gün Turks ve Caicos Adaları: 90 gün Okyanusya Kıtasında Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler Okyanusya'da yeşil pasaport sahiplerine vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler: Cook Adaları : 31 gün

: 31 gün Fiji : 120 gün

: 120 gün Niue : 30 gün

: 30 gün Palau : 30 gün

: 30 gün Samoa : 60 gün

: 60 gün Tonga : 31 gün

: 31 gün Vanuatu : 30 gün

: 30 gün Yeni Kaledonya: 30 gün Kaynak: Haber Merkezi

#yeşil pasaport nasıl alınır

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