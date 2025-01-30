Yeşil Pasaport Nedir, Nasıl Alınır? Yeşil Pasaport Kimlere Verilir? Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler

Yeşil Pasaport Kimlere Verilir?
Hususi yeşil pasaport alabilmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, yeşil pasaport alacak kişinin devlet memuru olması ve emekli sandığına bağlı olarak çalışması gerekmektedir. Son yıllarda yapılan düzenlemelerle, devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanları, belirli ihracat miktarına ulaşmış iş adamları ve şirket yetkililerine de yeşil pasaport verilmeye başlanmıştır. Peki, kimler yeşil pasaport alabilir?
- Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ile sözleşmeli devlet memurları,
- Eski TBMM üyeleri ve bakanlar,
- Görevdeki büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,
- Devlet sporcusu statüsündeki sporcular,
- Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanları,
- Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirme öncesi çalışanlar ve belirli şartları yerine getiren çalışanlar,
- "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar” yasasına göre belirli ithalat hacmini aşan iş adamları ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,
- Baroya kayıtlı, en az 15 yıl avukatlık yapan avukatlar,
- Yeşil pasaport alma hakkı bulunan kişilerin eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları da hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.
Yeşil Pasaport Nasıl Alınır?
Yeşil pasaport almak için, öncelikle gerekli evrakların tamamlanması ve İçişleri Bakanlığı'na talep dilekçesinin gönderilmesi gerekmektedir. Pasaport defter bedelinin yatırılmasının ardından, diğer belgelerle birlikte başvuru, nüfus müdürlüklerinden yapılabilir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, pasaport PTT kargo aracılığıyla, belirtilen adrese teslim edilecektir.
Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?
Yeşil pasaport almak için gereken evraklar şu şekildedir:
- İçişleri Bakanlığı'na hususi pasaport talep yazısı,
- 1 adet biyometrik fotoğraf,
- Nüfus kartının aslı,
- Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun il, bölge veya genel müdürlüklerinden alınmış imza sirküleri,
- Emekliler için, emekli oldukları tarihteki kadro ve kıdemi gösteren belge,
- İstifa eden memurlar için, istifa ettikleri dönemdeki kıdemi gösteren belge,
- Hak sahibi vefat edenler için, vefat eden kişinin vefat tarihteki kıdemini gösteren belge,
- 18 yaşından küçükler için, velilerden alınan muvafakatname.
Başvuruyu yeşil pasaport başvuru linkinden randevu alarak tamamlayabilirsiniz.
Yeşil Pasaportun Avantajları Nelerdir?
Yeşil pasaport sahipleri, 100'den fazla ülkeye vizesiz seyahat edebilme hakkına sahiptir. Bu ülkelerin tam listesine ve vizesiz kalış süresine yazımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca, yeşil pasaport sahipleri pasaport harcından muaf tutulurken, yalnızca pasaport defter bedelini ödemek zorundadır.
Yeşil Pasaport Süresi Ne Kadar?
Yeşil pasaport süresi, 1 yıl ile 5 yıl arasında değişir. İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği şartlar ve kurum müdürlerinin talep yazısı, pasaport süresini etkileyen faktörlerdendir.
Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Yeşil pasaport sahipleri, bordo pasaport sahiplerine göre vize açısından büyük bir avantaja sahiptir. Kamuda çalışan veya emekli olan kişiler, yeşil pasaport sayesinde dünya genelindeki yüzlerce ülkeye vizesiz seyahat edebilir. Ayrıca, yeşil pasaport sahibi kişilerin 25 yaşına kadar, öğrencilikleri devam ettiği sürece çocukları da yeşil pasaport kullanma hakkına sahiptir.
Avrupa'da Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Yeşil pasaport sahipleri, Avrupa'da birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir. Aşağıda, yeşil pasaportla vizesiz gidebileceğiniz Avrupa ülkeleri ve kalış süreleri yer almaktadır:
- Almanya: 90 gün
- Belçika: 90 gün
- Avusturya: 90 gün
- Azerbaycan: 90 gün
- Andorra: 90 gün
- Arnavutluk: 90 gün
- Bulgaristan: 90 gün
- Beyaz Rusya (Belarus): 90 gün
- Bosna Hersek: 90 gün
- Çek Cumhuriyeti: 90 gün
- Danimarka: 90 gün
- Estonya: 90 gün
- Fransa: 90 gün
- Gürcistan: 90 gün
- Finlandiya: 90 gün
- Hollanda: 90 gün
- İspanya: 90 gün
- Hırvatistan: 90 gün
- İsviçre: 90 gün
- İsveç: 90 gün
- İtalya: 90 gün
- İzlanda: 90 gün
- KKTC: Serbest Dolaşım
- Kosova: 90 gün
- Karadağ: 90 gün
- Letonya: 90 gün
- Litvanya: 90 gün
- Lihtenştayn: 90 gün
- Lüksemburg: 90 gün
- Makedonya: 90 gün
- Macaristan: 30 gün
- Malta: 90 gün
- Moldova: 90 gün
- Monako: 90 gün
- Norveç: 90 gün
- Portekiz: 90 gün
- Polonya: 90 gün
- Romanya: 90 gün
- Sırbistan: 90 gün
- San Marino: 90 gün
- Slovenya: 90 gün
- Vatikan: 90 gün
- Ukrayna: 90 gün
- Yunanistan: 90 gün
Asya Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler
Yeşil pasaport sahipleri, Asya kıtasında da birçok ülkeye vizesiz seyahat edebilir. İşte yeşil pasaportla vizesiz gidebileceğiniz Asya ülkeleri ve kalış süreleri:
- Birleşik Arap Emirlikleri: 90 gün
- Bahreyn: 90 gün
- Bangladeş: 90 gün
- Çin: 90 gün
- Doğu Timor: 30 gün
- Endonezya: 14 gün
- Filistin: 30 gün
- Filipinler: 30 gün
- Hong Kong: 90 gün
- İran: 90 gün
- Irak: 30 gün
- İsrail: 90 gün
- Japonya: 90 gün
- Katar: 90 gün
- Kırgızistan: 90 gün
- Kuveyt: 90 gün
- Kazakistan: 30 gün
- Güney Kore: 90 gün
- Lübnan: 30 gün
- Maldivler: 30 gün
- Malezya: 90 gün
- Makau: 30 gün
- Moğolistan: 30 gün
- Myanmar: Online vize, 28 gün
- Nepal: Sınır kapısında vize
- Rusya: 30 gün
- Pakistan: 90 gün
- Sri Lanka: 30 gün
- Singapur: 90 gün
- Suriye: 90 gün
- Tayland: 90 gün
- Tayvan: 30 gün, sınırda vize
- Türkmenistan: 30 gün
- Ürdün: 90 gün
- Umman: 90 gün
- Vietnam: 90 gün
- Yemen: 30 gün
Afrika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler
Yeşil pasaport sahipleri, Afrika kıtasındaki birçok ülkeye de vizesiz seyahat edebilir. İşte yeşil pasaportla vizesiz gidebileceğiniz Afrika ülkeleri ve kalış süreleri:
- Botsvana: 90 gün
- Cibuti: 90 gün
- Cezayir: 90 gün
- Fas: 90 gün
- Fildişi Sahili: 90 gün
- Gana: 60 gün
- Güney Afrika Cumhuriyeti: 30 gün
- Kamerun: 90 gün
- Kenya: 90 gün
- Komor Federe İslam Cumhuriyeti: 90 gün
- Libya: 90 gün
- Madagaskar: 90 gün
- Mauritius: 30 gün
- Moritanya: 90 gün
- Mozambik: 30 gün
- Mısır: 90 gün
- Ruanda: 90 gün
- Senegal: 90 gün
- Seyşeller: 90 gün
- Sudan: 30 gün
- Svaziland: 30 gün
- Tanzanya: 90 gün
- Togo: 30 gün
- Tunus: 90 gün
- Yeşil Burun Adaları: 90 gün
- Zambiya: 30 gün
- Zimbabve: 30 gün
Güney Amerika Kıtasında Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Yeşil pasaport sahipleri, Güney Amerika'daki pek çok ülkeye vizesiz seyahat edebilir. İşte vizesiz seyahat edilebilecek Güney Amerika ülkeleri ve kalış süreleri:
- Arjantin: 90 gün
- Bolivya: 90 gün
- Brezilya: 90 gün
- Ekvador: 90 gün
- Kolombiya: 90 gün
- Paraguay: 90 gün
- Peru: 90 gün
- Şili: 90 gün
- Uruguay: 90 gün
- Venezuela: 90 gün
Kuzey Amerika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Kuzey Amerika'da yeşil pasaport sahiplerinin vizesiz gidebileceği ülkeler ve kalış süreleri şu şekildedir:
- Antigua ve Barbuda: 6 ay
- Aruba: 90 gün
- Bahamalar: 90 gün
- Barbados: 90 gün
- Belize: 90 gün
- Britanya Virjin Adaları: 30 gün
- Curaçao: 30 gün
- Dominika: 21 gün
- Dominik Cumhuriyeti: 30 gün
- El Salvador: 90 gün
- Grenada: 90 gün
- Guatemala: 90 gün
- Guyana: 90 gün
- Haiti: 90 gün
- Hollanda Antilleri: 90 gün
- Honduras: 90 gün
- Jamaika: 90 gün
- Kosta Rika: 30 gün
- Küba: 90 gün
- Meksika: 90 gün
- Nikaragua: 90 gün
- Panama: 6 ay
- Saint Kitts ve Nevis Adaları: 90 gün
- Saint Vincent ve Grenadinler Adaları: 30 gün
- Saint Lucia: 6 hafta
- Sint Maarten: 30 gün
- Trinidad ve Tobago: 30 gün
- Turks ve Caicos Adaları: 90 gün
Okyanusya Kıtasında Yeşil Pasaportla Vizesiz Gidilebilecek Ülkeler
Okyanusya'da yeşil pasaport sahiplerine vizesiz seyahat imkanı sunan ülkeler:
- Cook Adaları: 31 gün
- Fiji: 120 gün
- Niue: 30 gün
- Palau: 30 gün
- Samoa: 60 gün
- Tonga: 31 gün
- Vanuatu: 30 gün
- Yeni Kaledonya: 30 gün
Kaynak: Haber Merkezi