2025 MSÜ Tercih İşlemleri Başladı! Tercihler Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sürecinde tercih dönemi resmen başladı. 23 Mart 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025-MSÜ sınavına katılan adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini yapabilecek. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih süreci devam ederken, adaylar e-Devlet üzerinden başvurularını tamamlayabilecekler.
2025 MSÜ Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2025-MSÜ) giren ve 2025-YKS başvurusu bulunan adaylar, tercih işlemlerini 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
MSÜ Tercihleri Nereden ve Nasıl Yapılır?
Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ayrı ayrı tercih yapabilecek. Tercih süreciyle ilgili detaylar şu şekilde:
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Tercih işlemleri, e-Devlet üzerinden yapılacak.
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T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak tercih işlemleri tamamlanabilir.
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Adaylar, başvuru yapma hakkına sahip oldukları tüm okullara tercih yapabilir.
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MSÜ tercihlerinde herhangi bir tercih sayısı sınırlaması bulunmuyor.
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Adaylar tercih sürecini dikkatle takip etmeli ve başvurularını belirlenen süre içinde tamamlamalı.
KİMLER HANGİ BÖLÜMLERİ TERCİH EDEBİLECEK?
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu Sayısal (KHO-Sayısal),
- Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık),
- Kara Harp Okulu Sözel (KHO-Sözel),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik K.lığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir.) tercihi yapabilecektir.
Kaynak: Haber Merkezi