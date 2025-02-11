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MEB SINAV TAKVİMİ! Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı başvuruları başladı! Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kılavuz yayımlandı

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MEB SINAV TAKVİMİ! Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı başvuruları başladı! Bursluluk sınavı başvurusu nasıl yapılır? Kılavuz yayımlandı
​Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı. İşte detaylar ve başvuru şartları.

MEB bursluluk sınavı başvuruları başladı!

2025 Bursluluk sınav müracaatları başladı. Başvuru şartları uygun olan öğrenciler okul müdürlükleri aracılığı ile başvuru sürecini tamamlayabilecek. MEB bursluluk sınav kılavuzu yayımlandı. 

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV BAŞVURU TARİHİ: 10 Şubat 2025 - 03 Mart 2025

SINAV GİRİŞ YERİ İLANI: Sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

SINAV TARİHİ: 27 Nisan 2025 Saat: 10.00

MEB BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI 

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b. Öğrenci velisi, "EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak, 

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak, 

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktar 195.000,00 (yüzdoksanbeşbin) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2024 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi

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