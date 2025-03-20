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Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine gerilemiştir

Cevdet Yılmaz: İşsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine gerilemiştir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “İşsizlik oranı 2024’te yüzde 8,7’ye inerek OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 sonrası en düşük seviyesine gerilemiştir“ dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıla ilişkin iş gücü istatistik verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Yılmaz, işgücüne katılım oranı artarken; işsizliğin azaldığını, ekonominin ise istihdam üretmeye devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İşsizlik oranı 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır.

"Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz"

Kadınlarda ve gençlerde işgücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesi sevindirici bir gelişmedir. Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz.

Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir.

Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye'nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz".

Kaynak: AA

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