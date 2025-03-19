Piyasalarda hareketlilik: Borsa düştü, dolar ve euro rekor kırdı!

Piyasalarda hareketlilik arttı. Borsa yüzde 5’in üzerinde değer kaybetti. Dolar 41 lirayı, euro 45 lirayı aşarak rekor kırdı. Gram altın ise zirveyi 4 bin liraya taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 6,87 düşüşle 10 bin 60 puandan başladı.

Endekste yaşanan sert düşüşün ardından saat 09.55 itibarıyla devre kesici sistemi çalıştı, işlemler geçici olarak durduruldu.

İşlemlerin yeniden başlamasının ardından endeks, yüzde 5'nin üzerinde işlem görüyor.

Bankacılık endeksi yüzde 7,02 ve holding endeksi yüzde 6,69 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 7,56 ile iletişim oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyelerinin destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

DOLAR VE EURODA YÜKSELİŞ HIZLANDI

Dolar/TL yüzde 10'nun üzerinde artışla 40'ı geçti. Euro/TL de 45 seviyesini aştı.

Sterlin/TL ise 50 bandının üzerini test etti.

GRAM ALTIN 4 BİN LİRA

Dolar ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın rekor kırdı.

Gram altın, tarihinde ilk kez 4 bin lirayı aştı.

Kaynak: Haber Merkezi