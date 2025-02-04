19 il için “sarı’’ kodlu uyarı: Kuvvetli kar yağışı geliyor
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İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz’de 19 ilde beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle “sarı“ kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli kar yağışı etkili olacak.
Kar yağışı akşam saatlerinden sonra ve yarın Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde, Nevşehir'in doğu, Malatya'nın ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer yoğun olacak.
Batı Karadeniz'deki kar yağışları, yarın öğleden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli görülecek.
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