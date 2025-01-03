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2025 Ocak’ta uygulanacak bedelli askerlik rakamı belli oldu

2025 Ocak’ta uygulanacak bedelli askerlik rakamı belli oldu
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 11,54 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin 13 TL’ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini paylaştı.

Enflasyon, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 1,03 olurken yıllık bazda yüzde 44,38'e geriledi.

MEMUR MAAŞI İLE BİRLİKTE DEĞİŞECEKLER

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte netleşen memur maaş zam oranı pek çok ödemenin miktarını da değiştirdi.

Ve bu değişimden milyonlarca vatandaş etkiliyor.

Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşince kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteği ödemelerinde de değişiklik oldu.

Bedelli askerlik ücreti 2025 yılı memur zammı ve enflasyon verileri ile yeniden belirlendi.

2024 TEMMUZ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ: 217 BİN 852 LİRA

Nihai rakam ise 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliği ile belli olacak.

Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayınlanıyor. Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini, Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor.

BEDELLİ ASKER ORANI DA GÜNCELLENDİ

Bedelli askerlik ücreti 217 bin 871 liradan 243 bin 13 TL'ye çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı da ilerleyen günlerde bedelli askerliğe ilişkin rakamı açıklayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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