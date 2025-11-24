GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,50
EURO
48,91
STERLİN
55,82
GRAM
5.849,01
ÇEYREK
9.611,13
YARIM ALTIN
19.156,02
CUMHURİYET ALTINI
38.132,57
GÜNCEL Haberleri

9 köpek tabanca ile vurularak öldürüldü! Valilik açıklama yaptı

9 köpek tabanca ile vurularak öldürüldü! Valilik açıklama yaptı
Samsun’un İlkadım ilçesinde 9 köpek çöp kutusunda ölü bulundu. Valilikten yapılan açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 9 köpeğin katledildiği ihbarı üzerine hayvanseverler bölgeye gitti. 9 köpeğin öldürülmüş halde bulunması üzerine yetkililere haber verildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk inceleme tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlenen köpeklerin ayrıca kısırlaştırılmış ve aşılı oldukları tespit edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Olayın ardından Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi sınırları içerisinde 24.11.2025 günü saat 19.30 sıralarında bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda 9 köpeğin ölü olarak çöp kutusu içerisinde bulunduğu bildirilmiş olup, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER