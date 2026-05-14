Akılalmaz olay! Ambulansın anahtarı kayboldu hasta hayatını kaybetti

Yüreğir ilçesinde kalp krizi geçiren bir vakaya giden sağlık ekibi, hastaya müdahale ederken ambulansın anahtarı kayboldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans çağrıldı. Hasta, ikinci ambulansla götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

Adana'da acı hata…

Merkez Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde 7 Mayıs sabah saatlerinde evinde fenalaşarak yere düşen Mehmet Kepir için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İLK MÜDAHALE EVDE YAPILDI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, battaniyeye sarılı halde bulunan Mehmet Kepir'e ilk müdahaleyi evde yaptı.

Daha sonra ambulansa alınan Kepir'e burada kalp masajı uygulanmaya devam edildi.

AMBULANSIN ANAHTARI DÜŞTÜ GÖREVLİ FARK ETMEDİ

Bu sırada ambulansın anahtarı, hastanın battaniyesinin arasına düştü. Görevliler bu durumu fark etmedi.

Ekipler hastayı hastaneye götürmek istediğinde ise anahtarın olmadığını fark etti. Hem sağlık görevlileri hem hastanın yakınları hem de vatandaşlar anahtarı aradı.ANAHTAR BULUNAMADI

TEKRAR AMBULANS ÇAĞIRILDI

Ambulansın ve diğer araçların altına bakıldı, ambulans biraz ileri itildi. Ancak anahtar bir türlü bulunamadı. 

Anahtarın bulunamaması üzerine olay yerine ikinci bir ambulans sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Mehmet Kepir, başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Eşinin ihmaller sonucu hayatını kaybettiğini öne süren imam nikahlı eşi Şengül Ayağ, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

