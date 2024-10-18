CHP’li başkandan Murat Kurum’a övgü dolu sözler! Hem de Halk TV ekranında

Adıyaman, deprem felaketinin en çok etkilediği illerden biri olarak büyük bir toparlanma sürecinden geçiyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Halk TV’de katıldığı programda, şehirdeki yeniden inşa çalışmaları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Halk TV'nin "Yeni Bir Sabah" programında İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Tutdere, deprem sonrası şehrin karşılaştığı zorlukları ve yürütülen çalışmaları anlattı. Özellikle, şehre yönelik yapılan yardım ve yatırımların hızla devam ettiğini belirten Tutdere, Bakan Murat Kurum'un sürece olan katkılarına dikkat çekti.

Murat Kurum'un destekleriyle sorunları aşacağız

Başkan Tutdere, Murat Kurum'un Adıyaman'a sık sık gelerek yapılan toplantılara kendilerini de davet ettiğini vurguladı.

Şehir için önemli projelerde birlikte çalıştıklarını dile getiren Tutdere, özellikle içme suyu sorununa çözüm bulma konusunda önemli bir aşama kaydettiklerini söyledi.

"Murat Kurum da sağ olsun geldi Adıyaman'a ve buradaki toplantılarına bizi de davet ediyor, biz de katılıyoruz.

Orada da biz şehrimizin ve belediyemizin taleplerini iletiyoruz. İçme suyuna ilişkin geçen haftalarda önemli bir toplantımız oldu.

O sorunu da inşallah bakanlığımızın desteğiyle tarihe gömeceğiz. Bu kentte hep beraber güzel şeyleri yapacağız." diye konuştu.

Tutdere, şehrin yeniden ayağa kalkması adına yapılan tüm çalışmalar için Bakan Kurum'a bir kez daha teşekkür etti.

Kaynak: Haber Merkezi