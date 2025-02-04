Konut kredilerinde düşüş başladı mı?

Konut alma hayali kuranların bir süredir beklediği kredi faizlerinde ilk indirim geldi. Bir kamu katılım bankası, konut kredisi faiz/kâr payı oranını yüzde 2,74’e indirdi.
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredilerine güncelleme sinyali geldi.
Merkez Bankası, 23 Ocak'ta politika faizini yüzde 47,5'ten yüzde 45'e indirdi.
Faiz indiriminin kredilere nasıl yansıyacağı merak ediliyordu. Konut finansmanında ilk indirim şubat ayının ilk günlerinde geldi.
Bir kamu katılım bankası konut kredisi faiz/kâr payı oranını 2,74'e indirdi. Uzmanlar, diğer bankalarda da faizlerin güncellenebileceğine yönelik beklentilerini dile getirdi.
Ocak ayı itibarıyla konut kredilerinde en iyi faiz oranı 2,79 civarında seyrediyordu.
MEVDUAT FAİZLERİ GERİLİYOR
Diğer taraftan bankalar, politika faizindeki indirimi ilk mevduat faizlerine yansıtmıştı.
TCMB toplantısı sonrası mevduat faizinde yüzde 50'li rakamlar sona ermişti. Kısa vadeli mevduatlara uygulanan faiz oranları yüzde 50-52 aralığından yüzde 45-47,5 aralığına çekilmişti. Bazı bankalarda mevduat faiz oranı yüzde 45'in altına inmişti.
1 MİLYON LİRA KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ
120 ay vadede yüzde 2,74 faiz oranıyla 1 milyon liranın geri ödemesi aylık 28 bin 512 lira oluyor. Toplam geri ödeme ise 3 milyon 422 bin 705 lira olarak hesaplanıyor.
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