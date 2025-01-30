Sadece Konya’da bulunan bir canlı! 22 santimetre uzunluğunda

Konya’da yalnızca Beyşehir ve Saz göllerinde yaşayan Anadolu yağ balığı (Phoxinellus anatolicus caralis), bölgenin önemli endemik türleri arasında yer alıyor.

Yuvarlağımsı ve yanlardan basık bir vücut yapısına sahip olan bu balık, maksimum 22 cm uzunluğa ulaşabiliyor. Küçük ve sık pullarla kaplı olan Anadolu yağ balığı, yan taraflarında baştan kuyruğa kadar uzanan koyu renkli bantlarla dikkat çekiyor.

6 Yıla Kadar Yaşıyor!

Haziran ve temmuz aylarında üreme dönemine giren erkek bireylerin baş kısmında deri kabartıları oluşuyor. Dişiler, sığ sulardaki taş aralarına ve çatlaklara 200 ila 1000 arasında yumurta bırakıyor. Yedi ila on gün içinde açılan yumurtalar, iki ila üç yıl içinde erginleşiyor. Altı yıl kadar yaşayan Anadolu yağ balığı, crustaceler, böcek larvaları ve bazı bitkilerle besleniyor.

Korunması gerekiyor!

Doğal yaşam alanı yalnızca Konya ile sınırlı olan bu endemik tür, ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar, Anadolu yağ balığının yaşam alanlarının korunması ve doğal dengenin sağlanması için bilinçli avlanma ve çevresel faktörlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: Haber Merkezi