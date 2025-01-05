GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Sürücü adayları dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi

Sürücü adayları dikkat! Sınav ücretlerine zam geldi
Yeni yılla birlikte ehliyet almanın maliyeti arttı. Ehliyet fiyatlarının ardından sınav ücretlerine de zam geldi. İşte 2025 yılında direksiyon sınavı ücretleri...

Yeni yılla birlikte direksiyon sınavlarına zam geldi.

Geçen yıl 750 lira olan direksiyon sınavı ücreti, 2025 yılı itibarıyla bin 350 liraya yükseldi.

İlk sınavda başarısız olan adayların ikinci denemelerinde ödeyeceği ücret 2 bin 500 liradan 4 bin liraya çıktı.

Yeni kayıtlar da sınava ikinci kez girenlere de zamlı tarifeler uygulanacak.

Ayrıca 2024 yılında başvuru yapılmış olsa bile 2025 yılı ücretleri ödenecek.

2025 EHLİYET ÜCRETLERİ

A, A1, A2 ve F sınıfı

Harç ücreti: 1.883 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 3.643 TL

B sınıfı

Harç Ücreti: 5.678 TL,

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL,

Vakıf Payı: 340 TL

Toplam: 7.438 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı

Harç Ücreti: 9.475 TL

Değerli Kağıt Bedeli: 1.420 TL,

Vakıf Payı: 340 TL,

Toplam: 11.235,60 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • EK
    Elvan kara
    2 saat önce

    Bir işe yaramaz plastik bir denemede kırıldı 500 lira boşa gitti sakın almayın

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER