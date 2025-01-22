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Yangında yaralanan 29 kişi taburcu edildi

Yangında yaralanan 29 kişi taburcu edildi
Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetmişti. Hastanede tedavi gören 29 kişi bugün taburcu edildi. 22 yaralının tedavisi devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaralananların tedavilerine devam ediliyor.

Merkezdeki otelde dün çıkan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği yangında yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Sağlık Bakanlığı yaralanan 29 vatandaşımızın taburcu edildiğini duyurdu. 22 yaralımızın tedavisi devam ediyor.

Öte yandan, Adli Tıp Kurumunda süren çalışmalarda, hayatını kaybeden 76 kişiden kimliği tespit edilenlerin sayısı 56'ya yükseldi.

76 kişi hayatını kaybetti
Dün gece saatlerinde Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından söndürülmüştü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayda 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 52 kişinin kimlik tespitinin yapıldığını ve olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: DHA

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