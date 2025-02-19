13.Bosna-Türkiye kardeşlik ödüllerinde ANMEG ödül

13.Bosna-Türkiye Kardeşlik ödülleri sahiplerini buldu. Ankara siyaset ve bürokrasisini bir araya getiren ödül töreninde duygusal anlar yaşandı. Ayrıca Anadolu Medya Grup Vakfı’na da (ANMEG) Bosna - Türkiye kardeşliğine yaptığı katkı nedeniyle ödül verildi.

Bosna Türkiye Kardeşlik Federasyonu Başkanlığınca her yıl gerçekleştirilen geleneksel ödül törenine siyaset, bürokrasi, basın ve sanat dünyasından çok sayıda saygın kişi katıldı. Federasyon başkanı sanatçı Orhan Çakmak, Bosna Türkiye kardeşliğinin ezelden ebede devam edeceğini söyledi. İki toplum arasındaki kültür ve inanç bağının sarsılmaz olduğunu kaydeden Çakmak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ödül töreni Orhan Çakmak ve Bosna'dan sanatçıların katıldığı konserle devam etti.

Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, iki ülke arasındaki dostluğun önemine işaret etti.Bosna Hersek Federal İçişleri Bakanı Ramo İsak da ödül töreninde bir selamlama konuşması yaptı. İsak, tüm katılımcılara memleketi Bosna'dan selam getirdiğini söyledi. İsak geceyi düzenleyen federasyon başkanı Orhan Çakmak'a teşekkür etti.

Anayasa Mahkemesi üyesi Metin Kıratlı ödül aldığı programda yaptığı konuşmada 1990'lardaki Bosna Savaşı'na dikkat çekti. Kıratlı dünyada barış içerisinde yaşamanın büyük nimet olduğunu kaydetti.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici her yıl Balkanlara ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatarak Batı Trakya'dan Bosna'ya kadarki tüm coğrafyanın Anadolu'dan farksız olduğunu ifade etti. AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ise konuşmasında tarihe vurgu yaptı. Tanrıverdi, 1990'ların başında Bosna'da cereyan eden savaş ve soykırım ile günümüzde Gazze'de yaşananların benzer olduğunu söyledi. Tanrıverdi, Türkiye'nin o gün Bosna Hersek'e yaptığı yardım gibi bugün de Gazze'ye sınırsız yardımlarda bulunduğunu söyledi.

Programa ANMEG Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, mütevelli İlker Özkan ve Nurettin Bay da katıldı. Başkan Ahmet Özer gecede ödül verenler arasındaydı.

ANMEG'E ÖDÜL

Anadolu Medya Grup Vakfına, vakıfa bağlı Medya Kuruluşlarının Bosna -Türkiye kardeşliğine yaptığı katkı nedeni ile ödül verildi. Ödülü vakıf mütevellisi Nurettin Bay aldı. Gece Bosnalı gençlerin folklor gösterisi ile sona erdi. Karadeniz oyunları oynayan Bosnalı gençler büyük alkış aldı.

Kaynak: Haber Merkezi