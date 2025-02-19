GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

13.Bosna-Türkiye kardeşlik ödüllerinde ANMEG ödül

- Güncelleme Tarihi:

13.Bosna-Türkiye kardeşlik ödüllerinde ANMEG ödül
13.Bosna-Türkiye Kardeşlik ödülleri sahiplerini buldu. Ankara siyaset ve bürokrasisini bir araya getiren ödül töreninde duygusal anlar yaşandı. Ayrıca Anadolu Medya Grup Vakfı’na da (ANMEG) Bosna - Türkiye kardeşliğine yaptığı katkı nedeniyle ödül verildi.

Bosna Türkiye Kardeşlik Federasyonu Başkanlığınca her yıl gerçekleştirilen geleneksel ödül törenine siyaset, bürokrasi, basın ve sanat dünyasından çok sayıda saygın kişi katıldı. Federasyon başkanı sanatçı Orhan Çakmak, Bosna Türkiye kardeşliğinin ezelden ebede devam edeceğini söyledi. İki toplum arasındaki kültür ve inanç bağının sarsılmaz olduğunu kaydeden Çakmak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Ödül töreni Orhan Çakmak ve Bosna'dan sanatçıların katıldığı konserle devam etti. 

Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, iki ülke arasındaki dostluğun önemine işaret etti.Bosna Hersek Federal İçişleri Bakanı Ramo İsak da ödül töreninde bir selamlama konuşması yaptı. İsak, tüm katılımcılara memleketi Bosna'dan selam getirdiğini söyledi. İsak geceyi düzenleyen federasyon başkanı Orhan Çakmak'a teşekkür etti.  

Anayasa Mahkemesi üyesi Metin Kıratlı ödül aldığı programda yaptığı konuşmada 1990'lardaki Bosna Savaşı'na dikkat çekti. Kıratlı dünyada barış içerisinde yaşamanın büyük nimet olduğunu kaydetti.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici her yıl Balkanlara ziyaretlerde bulunduğunu hatırlatarak Batı Trakya'dan Bosna'ya kadarki tüm coğrafyanın Anadolu'dan farksız olduğunu ifade etti. AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi ise konuşmasında tarihe vurgu yaptı.  Tanrıverdi, 1990'ların başında Bosna'da cereyan eden savaş ve soykırım ile günümüzde Gazze'de yaşananların benzer olduğunu söyledi. Tanrıverdi, Türkiye'nin o gün Bosna Hersek'e yaptığı yardım gibi bugün de Gazze'ye sınırsız yardımlarda bulunduğunu  söyledi. 

Programa ANMEG Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, mütevelli İlker Özkan ve Nurettin Bay da katıldı. Başkan Ahmet Özer gecede ödül verenler arasındaydı. 

ANMEG'E ÖDÜL
Anadolu Medya Grup Vakfına, vakıfa bağlı  Medya Kuruluşlarının Bosna -Türkiye kardeşliğine yaptığı katkı nedeni ile ödül verildi. Ödülü vakıf mütevellisi Nurettin Bay aldı. Gece Bosnalı gençlerin folklor gösterisi ile sona erdi. Karadeniz oyunları oynayan Bosnalı gençler büyük alkış aldı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER