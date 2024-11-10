180 berber ve kuaför Konya’da yarıştı

Konya Berberler ve Kuaförler Odası tarafından düzenlenen ’Hair Fast’ saç tasarım yarışması büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından katılan 180 berber ve kuaför 5 kategoride birbirleriyle yarıştı.

Konya Berber ve Kuaförler Odası tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Hair Fast' saç tasarım yarışması Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murarrem Karabacak'ın da katılımı ile gerçekleştirilen yarışma büyük ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir yanından 180 berber ve kuaför makyaj, topuz, türban, erkek kesim ve bayan kesim olmak üzere 5 kategoride birbirleriyle yarıştı.

Yarışmalar öncesi konuşan Konya Beber ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok, önemli bir gün için biraraya toplandıklarını belirterek, ''Bugün bizim için çok mutlu bir gün. Çalışma arkadaşlarımla birlikte bir yıllık çalışmanın eseri olarak bugünü hazırladık. Katılım sağlayan tüm arkadaşlarımızıza teşekkür ediyorum.'' dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım gibi anlamlı bir günde bu yarışmayı düzenledikleri de vurgulayan Başkan Baranok, ''Atatürkümüzü ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.'' diye konuştu. Başkan Baranok, yarışmaya sponsor olanlara ve katılımcılara da teşxekkür etti.

"Konyamız hoşgörünün diyarı''

Konuşmasının başında Konya'nın önemine dikkat çeken Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak da ''Konyamız hoşgörünün diyarı Selçuklu'nun başkenti ve Ahi Evran'ın makamı. Bu makamda usta ellerimizini ikincisi Hair Fast programını gerçekleştiiyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.'' dedi.

"Doktora gidemeyen vatandaş ve insanlar cerrahi işlemleri de berberlerde yaptırırlar''

Beberlerin tarihçesine de değinen Başkan Karabacak, ''Antik Mısır döneminden itibaren saç kesimi başlar, Orta Çağ'da ise berberlerimiz doktorluk hizmetini de ifa ederler. Yani doktora gidemeyen vatandaş ve insanlar cerrahi işlemleri de berberlerde yaptırırlar. 19'uncu yüzyıldan itibaren dış görünüşe verilen önemle birlikte saç sitilleri ve güzellik salonları ortaya çıkar. Bugün de çok farklı boyutlara ulaşmış bir mesleğin sizler temsilcilerisiniz.'' diye konuştu. Başkan Karabacak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 kasım tarihinde düzenlenen program dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi saygıyla ve minnetle andığını da sözlerine ekledi.

(Selman Kaya)