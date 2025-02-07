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6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde İMH’den Anma ve Farkındalık Etkinliği

Selman Kaya
Muhabir

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6 Şubat Depremlerinin Yıl Dönümünde İMH’den Anma ve Farkındalık Etkinliği

İnsan Medeniyet Hareketi (İMH) Arama ve Kurtarma Birimi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü anısına Gedavet Parkı'nda bir farkındalık standı açtı. 

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerde hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlikte, deprem ve afetlere karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

"DEPREME HAZIRLIKLI OLMAK HAYAT KURTARIR"

İMH Arama ve Kurtarma Birimi Başkanı Ekrem Eraslan, 6 Şubat depremlerinin Türkiye tarihinde unutulmaz izler bıraktığını belirterek, bu tür afetlere karşı hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Eraslan, "Depremin ikinci yıl dönümünde acımız hala taze. Ancak bu acı bizi daha da bilinçlendirmeli ve afetlere karşı hazırlıklı olmaya teşvik etmeli" diyerek şunları söyledi:

"Bugün burada, depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anmak ve afetlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla bir farkındalık standı açtık. Deprem ve diğer doğal afetlere hem bireysel hem de toplum olarak hazırlıklı olmalıyız. Afet öncesi alınacak tedbirler, afet sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru hareketler hayat kurtarır. Bugün burada sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda bir bilinçlendirme çalışması yürütüyoruz."

Eraslan, afetlere karşı dayanıklı bir toplum oluşturmak için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

FİDAN DAĞITIMI VE SICAK İKRAMLAR 

Etkinlikte, Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sağlanan fidanlar da vatandaşlara dağıtıldı. Fidan dağıtımıyla hem depremde hayatını kaybedenlerin hatırası yaşatıldı hem de doğanın önemine dikkat çekildi. Ayrıca stantta vatandaşlara çay ve salep ikramında da bulunuldu.

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