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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: Başkan Altay DİVANDA!

Selman Kaya
Muhabir

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AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi: Başkan Altay DİVANDA!

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi büyük bir coşkuyla başladı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen kongrede, partililer sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, yoğun ilgi gösterirken salonda büyük bir heyecan hakimdi.

Erdoğan'ın salona gelişiyle coşku zirveye ulaştı. Kongrede, merakla beklenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de açıklandı.

Listede Konya'dan da bir isim yer aldı. İYİ Parti'den istifa eden Konya Milletvekili Ünal Karaman, AK Parti'nin yeni MKYK listesine dahil edildi. 

Başkan Altay'a Divan Kurulunda Önemli Görev

Kongrede Konya'dan dikkat çeken bir diğer isim ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu. Altay, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Divan Kurulu Üyeliğine seçildi. Kongrede önemli bir görev üstlenen Başkan Altay, sürecin sağlıklı ilerlemesi için Divan Kurulu'nda aktif rol alacak.

Başkan Altay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda;

"Kongre Divanından bu anı tarihe not düşmek istedim. 

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8. Olağan Büyük Kongremizde hitap ediyor. 

Hayırlara vesile olsun inşaAllah.'' İfadelerini kullandı.

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AK Parti'nin kongresi, parti politikalarının geleceği açısından kritik bir öneme sahip olurken, yeni yönetim kadrosunun belirlenmesiyle birlikte önümüzdeki süreçte nasıl bir yol haritası izleneceği merak konusu oldu. Konya'dan iki önemli ismin yer aldığı bu süreç, şehirde de büyük ilgiyle takip ediliyor.

 

(Selman Kaya)

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