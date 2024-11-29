AK PARTİ Yunak ilçe başkan adayı Mustafa Aktaş oldu

AK Parti Konya İl Teşkilatı, kongre sürecine hızla devam ederken, Yunak ilçesinde yeni ilçe başkan adayını belirledi. Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından onaylanan karar doğrultusunda, AK Parti Yunak İlçe Başkan Adayı olarak Mustafa Aktaş’ın ismi açıklandı.

Parti teşkilatının yenilenme ve güçlenme hedefleri doğrultusunda alınan bu karar, Yunak ilçesinde parti çalışmalarının daha da güçlendirilmesi amacı taşıyor. Başkan Adayı Mustafa Aktaş, yeni görevine hazırlıklı olduğunu ve üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olduğunu ifade etti.Aktaş, "AK Parti'nin vizyonunu daha da ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacağım. Bu görevi bana layık gören başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ülkeme ve ilçeme hizmet etmek, benim için bir onur kaynağıdır” dedi.

2002 yılından bu yana AK Parti üyesi olup, partinin teşkilatının kurucu üyelerinden olan Aktaş , 2020 yılından itibaren de AK Parti Yunak İlçe Teşkilatı'nda, teşkilattan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürütüyor.Yeni dönemde Yunak İlçe Başkanlığı'na aday olan Aktaş, ilçeye daha fazla katkı sağlamayı ve parti teşkilatının birlik ve beraberlik içinde güçlenmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

(Sibel Elmas)