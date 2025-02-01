ANMEG’ten Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’e ziyaret
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Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti, Konya’ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Emniyet Müdürü Yüksek’e yeni görevinde başarılar dilenirken, Konya’nın güvenliği ve huzuru konularında fikir alışverişinde bulunuldu.
Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, Başkan Yardımcısı Mustafa Tatlısu, Mütevelli Nurettin Bay, İlker Özkan ve KONTV program yapımcısı Aşık Zeki Erdali'nin katıldığı ziyarette, Vakıf Başkanı Ahmet Özer, Konya Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı çalışmalarına vurgu yaparak, "Konya, bir huzur beldesi. Bu huzurun devamlılığı için emniyet teşkilatımıza büyük görevler düşüyor. Maksut Yüksek'in Konya'ya atanması bizleri sevindirdi. Şehrimizin güven ve huzur ortamının korunması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Anadolu Medya Grup Vakfı'nın milli değerlere ve kültüre uygun yayınlarını takdir ettiğini belirtti. Yüksek, "Medya kuruluşları, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli. Hep birlikte Konya'nın huzurunu ve güvenliğini korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Konya, büyük şahsiyetlerin ve güzel insanların diyarı. Bu imajını daha da güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
Ziyaret, karşılıklı iyi niyet dilekleriyle sona erdi.
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