ANMEG’ten Konya SMMMO’ya ziyaret

Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli üyesi Nurettin Bay ve Kontv Haber Müdürü İbrahim Arıcı, yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı'yı ziyaret etti.
Başkan Bıçakçı seçim sürecinde destek veren üyelere bir kez daha teşekkür ederek meslektaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini her şart ve ortamda dile getirmeye devam edeceklerini söyledi.
Bıçakçı, üyelerin mesleki gelişimi ve güncel gelişmelerini yakından takip etmeleri açısından eğitim programlarına büyük önem verdiklerini ifade etti.
ANMEG Mütevellisi Nurettin Bay'da Mali Müşavirlik mesleğinin zorluğuna ve önemine dikkat çekerek yeni yönetime başarılar diledi.
(Cumali Özer)