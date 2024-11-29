ASRİAD Konya’dan Ankara çıkarması

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ, yönetim kurulu üyeleri, Genç ASRİAD Konya Şube Başkanı Fuat Çatal ve yönetim kurulu üyeleri, Kurumsal İlişkiler Başkanı Adem Seren ve Yardımcısı Mustafa Gülsever’in organizasyonu ile Ankara’da ziyaretlerde bulundu.

ASRİAD Konya heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'i bakanlıkta ziyaret ederken; AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Mustafa Hakan Özer, Abdullah Ağralı, Latif Selvi, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak'ı da TBMM'de ziyaret etti.



ÇALIŞMALAR, MEYVESİNİ EKONOMİ İLE VERECEK!

Ziyaretlerde ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Konya Milletvekillerine ASRİAD Konya'nın çalışmalarının yanı sıra üyelerin talep ve istekleri de iletildi.

ASRİAD Konya Şube Başkanı Abdullah Karabağ, ASRİAD Konya üyelerinin şehrin ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek nazik ev sahipliği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'e, AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Mustafa Hakan Özer, Abdullah Ağralı, Latif Selvi, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak'a teşekkür etti.

Karabağ, hükümetin ekonomi konusunda adımlarının önümüzdeki süreçte meyvesini vereceğine inandıklarını, iş dünyası olarak da ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

(Selman Kaya)