“Astrobilgi Eğitmen Seminerleri’’ başladı

Konya İl Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenmekte olan "Astrobilgi Eğitmen Seminerleri" açılış töreni, 13 Aralık 2024 tarihinde Konya Bilim Merkezinde Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'in katılımlarıyla gerçekleştirildi.
13-15 Aralık tarihleri arasında dört gün boyunca devam edecek olan seminerler, astronomi temalı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Eğitim programı, öğretmenlere astronomi alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirme fırsatı sunmayı hedefliyor.
Açılışa; İstanbul Kültür Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Dursun Koçer, Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Eski Müdürü Prof. Dr. Zeynel Tunca, Uzman Astronom Murat Esendemir, Uzman Astronom Duygu Esendemir, Astrofotoğrafçı Uğur İkizler, Denizli Nalan Kaynak Anadolu Lisesi Öğretmeni Tahsin Demirciler ile Aksaray Bilim ve Sanat Merkezi Öğretmeni Ümit Fuat Özyar katıldı. Eğitimin diğer günlerinde yukardaki isimlerin yanı sıra TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Zeki Aslan, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Eski Başkanı Prof. Dr. Ethem Derman, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Eski Başkanı Prof. Dr. Serdar Evren, Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgül Keleş, Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Yelkenci ve İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Korhan Yelkenci katılım sağlayarak eğitim vereceklerdir.
(Sibel Elmas)