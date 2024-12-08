Avrupalı öğrenciler Konya’daki bu projeye hayran kaldı!

Karatay Belediyesi tarafından, ilçede eğitim çağındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlanmasına yönelik olarak faaliyetlerini sürdüren Karatay Tabiat Mektebi'nde eğitimler devam ederken, projeye olan ilgi günden güne artıyor.
ERASMUS ÖĞRENCİLERİ, KARATAY TABİAT MEKTEBİ'Nİ ZİYARET ETTİ
Her yıl Karataylı yüzlerce ilkokul öğrencisinin faydalandığı Karatay Tabiat Mektebi'nin geçtiğimiz günlerde özel konukları vardı.
Erasmus Programı kapsamındaki "Grüne Zukunft” adlı çevre projesi çerçevesinde Almanya ve İsveç'ten Konya'ya gelen 11 öğrenci ile 4 eğitimci; Karatay Mehmet-Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi'nin 11 öğrencisi ve öğretmenleriyle birlikte Karatay Tabiat Mektebi'ni ziyaret ettiler.
Karatay Şehir Parkı içerisinde kurulan Karatay Tabiat Mektebi'ne gelen Orman Okulu'nun yabancı konukları; proje kapsamında oluşturulan Ahşap Atölyesi'nde topaç, Mutfak Atölyesi'nde kurabiye ve poğaça yaparken, Kil Atölyesi'nde seramik yapımını deneyimlediler.
Proje kapsamındaki serada sebze ekimi gerçekleştirerek Karatay Ata Tohumu'nun önemine yönelik sunum aldılar. Labirent Oryantiring Parkuru'na giren Erasmus öğrencileri ve öğretmenleri ayrıca; Karatay Mehmet-Hanife Yapıcı Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte; Sıfır Atık, çevre ve daha birçok konuda uygulamalı eğitimler ile etkinliklere de katıldılar.
Yabancı konuklar; Karatay Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve oluşturulan atölye ve alanlarda hem doğayla, toprakla, canlılarla iç içe eğitimler veren Karatay Tabiat Mektebi'ne hayran kaldıklarını belirterek kendilerini misafir eden Karatay Belediyesi'ne teşekkür ettiler.
(Sibel Elmas)