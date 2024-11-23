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Başkan Altay 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı

Sibel Elmas
Muhabir
Başkan Altay 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, görevini büyük bir özveriyle sürdüren öğretmenlere teşekkür ederek, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Toplumların aydınlık yarınlara ulaşmasında en önemli rolü oynayan öğretmenlerimiz, sadece eğitimle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda hayat yolculuğunda rehberlik eden, değerlerimizi yaşatan ve geleceğimizi inşa eden kahramanlarımızdır. 

Öğretmenlerimizin emek ve fedakârlığı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin temel taşlarını oluşturmaktadır.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitime ve öğretmenlerimize destek olmak, her zaman en önemli görevlerimizin başında gelir.

Bu doğrultuda öğretmenlerimizin daha iyi şartlarda görev yapabilmesi ve öğrencilerimize daha iyi imkânlar sunulabilmek adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Biliyoruz ki, eğitime yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en anlamlı yatırımdır. 

Kıymetli öğretmenlerimiz ise, her bir öğrencimizin hayatında iz bırakarak; onları sadece bilgiyle değil, aynı zamanda ahlaki değerlerle ve yüksek sorumluluk bilinci ile yetiştiriyorlar. Ömürlerini, yeni nesillere ışık olmak için harcıyorlar. Dolayısıyla bizler eğitime adanmış her hayata minnettarız.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, görevini büyük bir özveriyle sürdüren tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, emekli öğretmenlerimize saygılarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimizi ise rahmetle yâd ediyorum. 

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, sevgiyle ve özveriyle yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.”

(Sibel Elmas)

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