Başkan Altay arama kurtarma çalışmasına katılan tüm ekiplere teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Caddesi’nde çöken binada göçük altında kalan 5 kişiyi kurtarmak için canla başla çalışan tüm ekiplere, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplam kuruluşlarına teşekkür etti. Başkan Altay, “Konya’mızda bulunan ve olayın ilk anında alana gelen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş’a ve ilk andan itibaren yanımızda olan hemşehrimiz, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde çöken binada göçük altında kalan 5 kişiden üçünün yaralı, ikisinin ise ölü olarak çıkarıldığını, kurtarma çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren Konya Valisi İbrahim Akın ile birlikte alanda çalışmaları takip eden Başkan Altay, şunları söyledi: "Şehrimizde dün Taşoluk Apartmanı'nın çökmesiyle birlikte ekiplerimiz ilk andan itibaren süratle arama-kurtarma çalışmalarına başladılar. 79 kişinin yaşadığı binada büyük çoğunluk, bina çökmeden tahliye olurken; maalesef 5 kişi enkaz altında kaldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 kişi sağ olarak kurtarıldı ve tedavileri devam ediyor. Ne yazık ki 2 kişinin enkaz altından cansız bedenine ulaştık. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Konya'mızda bulunan ve olayın ilk anında alana gelen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'a ve ilk andan itibaren yanımızda olan hemşehrimiz, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimize, milletvekillerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, AFAD Başkanımıza, cansiperane çalışan AFAD, İtfaiye, Emniyet, Jandarma, 112, UMKE, Kızılay ekiplerimize, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla sivil toplam kuruluşlarımıza, dualarıyla yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet, Sayın İçişleri Bakanımızla birlikte hastanede ziyaret ettiğimiz yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayın idari ve hukuki sürecinin ayrıca takipçisi olacağız. Allah milletimizi korusun, devletimiz daim olsun.''

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