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Başkan Altay: “Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun”

Selman Kaya
Muhabir

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Başkan Altay: “Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Tüm hemşehrilerimin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbî duygularla kutluyorum. Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ecdadımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Bağımsızlığımızın sembolü, milli birlik ve beraberliğimiz teminatı olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101'inci yılının gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz.
Tarihinde esarete asla boyun eğmeyen kahraman milletimiz; istiklal ve istikbali için yedi düvele karşı başlatmış olduğu şanlı mücadeleyi Cumhuriyet'le taçlandırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün yeni bir ülke kurmamış; aynı zamanda kadim mirasımızı ilelebet yaşatmanın, güçlü ve müreffeh yarınlara yürümenin yolunu açmıştır. Bugün bizleri bu değerlerden mahrum bırakmak, ülkemizin tam bağımsızlığına gölge düşürmek isteyen şer odaklarına karşı; her zamankinden daha çok mücadele edeceğiz, daha çok çalışacağız.

Millet olarak, tarihimizden aldığımız ilhamla, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daha da pekiştirecek; müreffeh bir Türkiye'nin inşasını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Konya'mızı, ülkemizin Türkiye Yüzyılı yolculuğunda en önemli itici gücü haline getirmek için gayretimizi artıracağız. Cumhuriyetimizin 101'inci yılında Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini dünyayla buluşturmaya devam edeceğiz.

Tüm hemşehrilerimin ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbî duygularla tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman ecdadımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Bin yıldır vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun.”

(Selman Kaya)

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