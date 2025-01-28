GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

BAŞKAN ALTAY DUYURDU! Konya’nın Yeni Taşkın Göletleri hizmete açıldı

Selman Kaya
Muhabir
BAŞKAN ALTAY DUYURDU! Konya’nın Yeni Taşkın Göletleri hizmete açıldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, Buzlukbaşı Taşkın Göleti’nin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü içerisindeki üç dere üzerinde yürütülen taşkın koruma göleti projesini de tamamladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Taşkın göletimizle Meram Köyceğiz, Dere ve Yaka caddelerimiz olası taşkınlara karşı güvenceye alınmış oldu” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirde taşkın risklerini azaltacak ve yaşam kalitesini artıracak projelerine bir yenisini daha ekledi.

Konya'da sürdürülebilir yaşam koşulları oluşturmak ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü içerisindeki üç dere üzerinde yürütülen taşkın koruma göleti projesini tamamladı.

TAŞKIN RİSKİ MİNİMUMA İNDİRİLDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje kapsamında, Köyceğiz, Dere ve Yaka caddelerinin yoğun yağışlarda yaşadığı taşkın riskini önlemek amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bölgede inşa edilen taşkın koruma göletleriyle toplam 40 bin metreküp suyun kontrol altına alınması sağlandı. KOSKİ Genel Müdürlüğü'müz, projede sadece alt kotları değil, daha yukarılardaki taşkın risklerini de göz önünde bulundurarak 10 bin metreküp kapasiteli bir göleti daha hayata geçirdi. Gövde yüksekliği 14 metre, toplam gövde boyu ise 64 metre olan göletimizle Meram Köyceğiz, Dere ve Yaka caddelerimiz güvenceye alınmış oldu. Şehir merkezinde meydana gelebilecek taşkınları absorbe ederek yerleşim yerlerini koruyacak olan göletimizde su birikmeye de başladı. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

KONYA'NIN TAŞKIN GÖLETLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin taşkın koruma göletleri, çevre halkının günlük hayatını kolaylaştırmaya katkı sağlıyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü içindeki göletin yanı sıra; olası sel ve su baskını sorunlarına kalıcı çözümler getiren projelerden biri olan Buzlukbaşı Göleti de geçtiğimiz haftalarda tamamlanarak hizmete alınmıştı. Tamamlanan Buzlukbaşı Göleti İstanbul Yolu, Aliya İzzetbegoviç Caddesi, Ankara Yolu, Kosova, Bosna Hersek ve Büyükkayacık mahalleleri; havaalanı, Lojistik Merkezi ve Organize Sanayi Bölgeleri'nde oluşması muhtemel taşkın risklerini ortadan kaldırdı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER