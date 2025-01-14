Başkan Altay DUYURDU! Ödemeler yapıldı: Hesaplarınızı kontrol edin!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 12. sınıfta okuyan ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik sağlayacakları 4 bin liralık nakdi desteğin 2 bin liralık ilk ödemesinin yapıldığını duyurdu. Başkan Altay, “Destek programımızdan faydalanan 15 bin 503 öğrencimizin hesaplarına ilk ödemeleri olan 2 bin lirayı yatırdık. İkinci ödemelerini de Nisan ayında yapacağız. Gençlerimiz güzel günlerde kullansın” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde örgün ve yaygın eğitim alan 12. sınıf öğrencilerine sağlanacak 4 bin liralık nakdi desteğin ilk ödemesi gerçekleştirildi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve gençlerin geleceğe daha güçlü hazırlanmalarını desteklemek amacıyla eğitim yardımının hayata geçirildiğini ifade etti.
Geleceğimizin teminatı olan gençlerin eğitim hayatlarında yanlarında olarak onlara destek vermeyi çok önemsediklerini kaydeden Başkan Altay,
"Gençlerimizin başarıları, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimize maddi destek sağlayarak üzerlerindeki yükü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yapacağımız destekten 15 bin 503 öğrencimiz yararlanıyor. Öğrencilerimize bu yıl vereceğimiz desteğin ilk ödemesi olan 2 bin lirayı hesaplarına yatırdık. İkinci ödemelerini de Nisan ayında yapacağız. Gençlerimiz güzel günlerde kullansın. Eğitim alanında yeni projeler ve yardımlarla öğrencilerimizi desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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