Başkan Altay: “Hatay ve tüm deprem bölgesi hiçbir zaman yalnız kalmayacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımlayarak, “Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatıralarını daima kalbimizin başköşesinde taşıyacağız ve o gün olduğu gibi bugün de birlikten güç almaya devam edeceğiz” dedi. Başkan Altay, “Konya olarak ilk andan itibaren yanlarında olduğumuz Hataylı kardeşlerimizle aramızdaki güçlü bağ bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Şu anda da Hatay’da Habib-i Neccar Camii’nin restorasyonunu sürdürüyoruz. Devletimiz tüm kurumlarıyla bölgede. Hatay, Kahramanmaraş ve tüm deprem bölgesi hiçbir zaman yalnız kalmayacak” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"11 ilimizde birden yıkıma sebep olan ve yüreğimizde derin yaralar açan büyük afetin üzerinden iki yıl geçti.

O karanlık gecede on binlerce canımızı kaybettik. Şehirlerimiz harabeye döndü, acımız tarifsizdi. Ancak o gün, aynı zamanda milletimizin fedakârlığını ve dayanışmasını en güçlü şekilde hissettiğimiz günlerden biri oldu.

Depremin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm bakanlarımız, devletimizin tüm kurumları ilk andan itibaren teyakkuza geçti.

Enkaz altındaki bir nefes için seferber olan eller, soğuğa aldırmadan yardıma koşan gönüller, ekmeğini bölüşen yürekler, milletimizin ferasetini ve en zor zamanda bir araya gelme gücünü tüm dünyaya gösterdi.

İki yılı geride bıraktığımız şu süreçte depremden etkilenen şehirler yeniden inşa ediliyor. Devletimiz 201 binden fazla konut ve işyerini teslim etti. Çalışmalar gece gündüz demeden devam ediyor.

Konya olarak ilk andan itibaren yanlarında olduğumuz Hataylı kardeşlerimizle aramızdaki güçlü bağ bundan sonra da yaşamaya devam edecek. Şu anda da Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'nin restorasyonunu Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürüyoruz. Hatay, Kahramanmaraş ve tüm deprem bölgesi hiçbir zaman yalnız kalmayacak.

Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın aziz hatıralarını daima kalbimizin başköşesinde taşıyacağız ve o gün olduğu gibi bugün de birlikten güç almaya devam edeceğiz.

Bu büyük felaketten aldığımız derslerle daha dirençli şehirler kurmaya kararlıyız. Yüce Allah vatanımızı, milletimizi her türlü afet ve felaketlerden muhafaza eylesin.

Bu vesileyle, asrın felaketinin ikinci yılında hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Mekânları cennet, makamları ali olsun.”