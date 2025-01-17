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Başkan Altay karne alan öğrencileri tebrik etti

Selman Kaya
Muhabir

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Başkan Altay karne alan öğrencileri tebrik etti
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk döneminin sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımlayarak, “Başta Konya’mız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve velilerimizi kutluyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın birinci döneminin sonra ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Bugün Konya genelinde yarıyıl tatiline giren 477 bin evladımızın karne heyecanını paylaşıyorum. İlk dönemi tamamlayarak ideallerine bir adım daha yaklaşan öğrencilerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu süreçte gösterdikleri çaba ve gayretleri için tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Her biriniz, yoğun tempoda geçen bu dönemde çok fazla emek verdiniz. Karne notlarınız ne olursa olsun, önemli olan gösterdiğiniz çaba ve gelişimdir. 

Yarıyıl tatilleri dinlenmenin yanında yeni dönem için plan yapmak, kitap okumak, eksiklerimizi tamamlamak için önemli bir fırsattır. Bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Konya Bilim Merkezimizde yarıyıl tatilinde gerçekleşecek bilimsel etkinliklere hepinizi davet ediyorum. Fırsat buldukça müzelerimizi de gezebilirsiniz.

Öğrencilerimizin geleceğini inşa eden kıymetli öğretmenlerimize ve velilerimize de çocuklarımızın eğitim yolculuğuna verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Başta Konya'mız olmak üzere, ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve velilerimizi kutluyorum.”

(Selman Kaya)

  • #Konya #Uğur İbrahim Altay #Karne günü

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Yorumlar
  • AK
    Arzu karagöz
    3 saat önce

    Başkanım iyiki varsın konya ehline emanettir yolun açık olsun Başkanım Bozkırın dan selamlar

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