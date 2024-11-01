Başkan Altay; “Şehrimiz, depreme uygun yapılara kavuşmuş olacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Ilgın Osmanlı Kent Meydanı Dönüşüm Projesi çalışmalarında inceleme gerçekleştirdi. Ilgın’ın birinci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, yaptıkları çalışmayla daha dayanıklı yapıların şehre kazandırılacağını vurgulayan Başkan Altay, “Ilgın merkezde önemli bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Seçimden hemen önce başladığımız inşaatlarda yüzde 70 seviyesine geldik. Hem güvenli iş yerleri oluşturmak hem de Ilgın’ın kalbinde önemli bir meydanı şehrimize kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Koordinasyon dolayısıyla Ilgın Belediye Başkanı’mıza ve desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Murat Kurum’a teşekkür ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ilgın'daki Osmanlı Kent Meydanı Dönüşümü Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil ile birlikte dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.

ILGIN'A ÖNEMLİ BİR YATIRIM KAZANDIRILIYOR

İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Başkan Altay, Ilgın'ın merkezinde önemli bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ilgın ve Akşehir birinci derece deprem bölgemiz olan ilçeler. Ilgın merkezde önemli bir kentsel dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bir tarafta Lala Mustafa Paşa Külliyesi, bir tarafta Pir Hüseyin Bey Camii'nin ortasında, meydanda önemli bir kentsel dönüşüm çalışmamız devam ediyor” diye konuştu.

"ŞEHRİMİZ, DEPREME UYGUN YAPILARA KAVUŞMUŞ OLACAK”

Başkan Altay, çalışmayla birlikte daha dayanıklı yapıların şehre kazandırılacağını vurgulayarak, "Buradaki eski binalar hem depreme dayanıksız hem de birbirinden bağımsız olarak yapıldığı için şehir meydanını önemli şekilde kapatıyordu. Mal sahipleriyle yapmış olduğumuz anlaşma neticesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'mız, Ilgın Belediye'miz ve Konya Büyükşehir Belediye'miz seçimden hemen önce başladığımız inşaatlarda yüzde 70 seviyesine geldik. İnşallah yıl sonuna kadar işlemlerimizi tamamlayıp bahar aylarıyla birlikte peyzajını tamamlayarak Ilgın'ımıza hem güvenli iş yerleri oluşturmak hem de Ilgın'ın kalbinde önemli bir meydanı şehrimize kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mimarisiyle, ama en önemlisi de statik olarak depreme uygun yapılara şehrimiz kavuşmuş olacak. Koordinasyon dolayısıyla Ilgın Belediye Başkanı'mıza ve desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. Ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. İşçisinden, mimarına kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ilgın'ımıza hayırlı, uğurlu olsun” değerlendirmesinde bulundu.

APİL, BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil de Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a destekleri için teşekkür ederek, "İki ay gibi kısa bir süremiz kaldı, artık yapılarımız bitiyor. Peyzaj çalışmasına başlayacağız. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Ilgın ilçesinin tarihi, kültürel ve mimari mirasını koruma ile tanıtma amacıyla tasarlanan dönüşüm projesi, 26 bin 430 metrekare alanda 66 iş yeriyle şehrin nefes almasını sağlayacak iki meydandan oluşuyor.

(Selman Kaya)