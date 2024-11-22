GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Altay Selçuklu Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle buluştu

Selman Kaya
Muhabir
Başkan Altay Selçuklu Mesleki Ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileriyle buluştu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, okul ziyaretleri kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Başkan Altay, burada öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

Gençlerle bir araya gelerek onların heyecanına, çalışmalarına ve gelecek hayallerine tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Altay, "Genç arkadaşlarımızın mesleki alanlarda gelişmesi, şehrimizin istihdam ve üretim gücüne katma değer katmasını önemsiyorum. Ziyaretim sırasında, öğrencilerimizin hem teorik hem de pratik anlamda kazandıkları bilgileri görmek beni oldukça mutlu etti. Öğrencilerimize ömür boyu başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Selman Kaya)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER