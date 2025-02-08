Başkan Altay: Zorluklarda ve sevinçlerde bayrağımız hepimizi birleştiriyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin Cuma Meclisi programına konuk olarak, “Deprem ve Geleceğin Şehirleri: Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Çözümler” başlığında Konya’nın 6 Şubat depremleri sonrası Hatay’da yaptığı örnek çalışmaları, Konya’daki şehircilik faaliyetlerini ve yurt dışı çalışmalarını anlattı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birlik Vakfı Bursa Şubesi'nin Cuma Meclisi programında Konya'nın 6 Şubat 2023'teki depremler sonrası Hatay'da yaptığı örnek çalışmaları anlattı.

Birlik Vakfı Bursa Şubesi binasında "Deprem ve Geleceğin Şehirleri: Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Çözümler” başlığında düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da depremin ilk anlarında ve devamında Konya olarak yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Başkan Altay, ilk sıcak çorbadan arama-kurtarma çalışmalarına, Konya'dan gelen yüzlerce yardım TIR'ından, mobil diş ve gözlük araçlarına, KOSKİ'nin altyapı faaliyetlerinden içme suyu çalışmalarına, konteyner kentler kurulması ve buralarda KOMEK'in yürüttüğü faaliyetlerden, sivil toplum kuruluşlarıyla bedesten çarşısı kurulması ve Habib-i Neccar Camii restorasyonuna kadar birçok önemli çalışma hakkında detaylı bilgi verdi.

"TÜRKİYE ZORLUKLARDA VE SEVİNÇLERDE BİR ARAYA GELEN BİR ÜLKE”

Türkiye'nin zorluklarda ve sevinçlerde bir araya gelen bir ülke olduğuna dikkati çeken Başkan Altay, "Bayrağımız hepimizi birleştiriyor ve zorluk olduğunda bir araya gelip aynı hedef doğrultusunda çalışabiliyoruz. Sevinçlerimizde de böyle. İşte milli takım bir maç kazandığında herkes sokağa çıkabiliyor. Bence bunları işlemeye devam etmek gerekiyor” diye konuştu.

"ALLAH BU ACILARI TEKRAR YAŞATMASIN”

Şehirlerin birbirinden çok farklı olmadığını vurgulayan Başkan Altay, Türkiye'nin özellikle 1970'lerin sonundan 2000'lere kadar olan yapı stoğunda problemleri bulunduğuna değinerek, "Allah bu acıları tekrar yaşatmasın. Önce kendi binalarımızı uygun şekilde yapmalıyız. Yeni üretilenlerde sorun yaşanmamalı, sonrasında da elimizdeki yapı stoğunu hızla yenilemeli ve depreme karşı güvenli hale getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İHYA PROJELERİNDEN OLAN DARÜ'L-MÜLK PROJESİ

Başkan Altay konuşmasının devamında Türkiye'nin en büyük ihya projelerinden olan Darü'l-Mülk Projesi'nden de bahsederek, Tübeönü Çarşıları, Büyükşehir Taş Bina, Darü'l-Mülk Sergi Sarayı, eski Büyükşehir Belediyesi binası yerinde yapımı süren Şehir Kütüphanesi, meydan evleri, sur duvarları, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi gibi çok önemli dönüşüm çalışmalarını anlattı.

"KONYA'NIN ULUSLARARASI GÖREVLERİNDE FİLİSTİN'DEKİ ACIYI ANLATMA İMKANIMIZ OLDU”

Konya'nın uluslararası görevlerinden de bahseden Başkan Altay, "Benim uluslararası üç önemli görevim var. Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Başkanlığı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Başkanlığı ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRİCİTİES) Başkanlığı. Özellikle Filistin meselesinde uluslararası kamuoyunda yaşanan mağduriyeti anlatma imkanımız oldu. UCLG Başkanlığımız döneminde hem Türkiye'yi daha iyi anlatma fırsatı hem de Filistin başta olmak üzere dünya üzerinde yaşanan meselelerle ilgili kanaat belirtme imkanımız oldu” değerlendirmesini yaptı.

"BİZ ŞEHRİMİZDE YAŞAMAKTAN MUTLUYUZ”

"Bütün bu özelliklerinin yanında Konya'yı tarif eden bir diğer şey de Hz. Mevlana'nın şehri olması” diye konuşmasını sürdüren Başkan Altay, "Bu aslında Konya'nın Selçuklular dönemine ortaya koyduğu medeniyetin bir sonucu. 1096'dan 1308'e kadar 200 yıldan fazla Konya başkent olmuş. Anadolu'nun hangi şehrine giderseniz gidin Selçuklu'nun yaptığı bir imaret, bir medrese, bir cami görürsünüz. Konya da bir medreseler şehri. Konya; ilim, irfan şehri özelliğini şu anda da üniversitelerle ayakta tutmaya çalışıyor. Konya, kimliğini, geleneklerini koruyan bir şehir. Muhafazakarlığını koruyan bir şehir. Maalesef ki Konya'yla ilgili bir olumsuzluk çıktığında kıyameti koparan bir kitle var. Biz şehrimizde yaşamaktan mutluyuz. Konya'yı geleceğe taşımak için çaba sarf ediyoruz, gayret ediyoruz. Rabbim muvaffak etsin. Tüm şehirlerimiz bu güzellikleri paylaşsın diye dua ediyoruz” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Altay daha sonra katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

(Selman Kaya)