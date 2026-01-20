GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Hasan Kılca duyurdu: 6 farklı gösterim sahnede!

Başkan Hasan Kılca duyurdu: 6 farklı gösterim sahnede!
Karatay Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenerek öğrenmeleri için tiyatro ve sinema etkinlikleri düzenliyor. “Okula Bir Sanat Mola” adıyla hayata geçirilen etkinlikler, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde öğrencilerle buluşuyor.

7–14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan programlar kapsamında tiyatro oyunları ve sinema gösterimleri sahneleniyor. Zengin içerikleriyle dikkat çeken etkinlikler, yarıyıl tatiline giren öğrencilerden yoğun ilgi gördü. 

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklere katılan öğrenciler, yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmenin mutluluğunu yaşarken tiyatro ve sinema gösterimlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Karatay Belediyesi'ne teşekkür etti.



ALİ ULVİ KURUCU GENÇLİK MERKEZİ ÖĞRENCİLERİ BEKLİYOR

Program kapsamında Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde "Pinokyo” ve "İki Bavul Dolusu” adlı tiyatro oyunları ile "Sırr Kudüs Macerası”, "Elif ve Arkadaşları”, "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu” ve "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda” adlı sinema gösterimleri öğrencilerle buluşuyor.



Yarıyıl tatilinde sinema ve tiyatro keyfi yaşamak isteyen öğrenciler, biletlerine Yanıbaşımda Karatay Mobil Uygulaması üzerinden Online İşlemler > Dijital Başvurular bölümünden erişebilecek. 

KILCA: ÇOCUKLARIMIZ TATİLİ DOYA DOYA YAŞASINLAR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yarıyıl tatiline özel hazırlanan etkinliklerin öğrencilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek tüm çocukları programlara davet etti.



Başkan Kılca; "Çocuklarımızın tatil dönemlerini dinlenmelerinin yanı sıra kendilerini geliştirebilecekleri, sanat ve kültürle buluşabilecekleri etkinliklerle geçirmelerini önemsiyoruz. Bu tür organizasyonların öğrencilerimizin kişisel gelişimi açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızı eğitici, öğretici ve eğlenceli projelerle desteklemeyi sürdüreceğiz.” dedi. 

 

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu

