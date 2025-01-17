Başkan Karabulut karne sevincine ortak oldu

Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, karne alan öğrencilerin sevincine ortak oldu.
Başkan Karabulut, öğrencilere karne dağıtarak, öğrenci ve öğretmenlere iyi tatil dileklerinde bulundu.
Bozkır Belediye Başkanı Nazif Karabulut, Bozkır İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Demirci ve Bozkır İlçe Emniyet Amiri Uğur Alaca ile birlikte Derviş Mustafa Öztunç İlkokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere karnelerini veren Nazif Karabulut, öğrencileri tek tek kutladı. Belediye Başkanı Nazif Karabulut, "Şehrimizin her bir çocuğu bizim için çok değerli. Tüm öğrencilerimizi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemini başarıyla tamamladıkları için kutluyorum. Tüm çocuklarımız ilk dönemin yorgunluğunu atmaya hak kazandılar. Bugün karne sevinci yaşayan, tüm öğrenci, öğretmen veli ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.
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